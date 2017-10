Fata popii cântă de Paşte, la Constanţa

Fata popii cântă de Paște, la Constanța

Ştire online publicată Miercuri, 23 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Duminică, 27 aprilie, în prima seară de Paște, în Club „Two”, are loc un concert cu Elena (Ex-Mandinga). Însă, până atunci, în același club, vineri, 25 aprilie, Gina Pistol este invitată specială a petrecerii „Ibiza Friday Girls” - un concurs în urma căruia una dintre fetele participante poate câștiga o excursie la Ibiza. Iar sâmbătă este Saturday Night Party, cu DJ Sylvio. Iar în Club „Crush”, trupa Jukebox revine vineri, 25 aprilie, urmând un alt party sâmbătă, 26 aprilie, susținut de Planet Magic - best bulgarian dj’s of the moment. Duminică, 27 aprilie, tot în „Crush” este Hip-Hop Party, cu Jhonnys.