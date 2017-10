Faţa nevăzută a Primei Doamne a Americii

Fața nevăzută a Primei Doamne a Americii

Michelle Obama este o soție empatică dar adeseori anxioasă, suspicioasă în privința gândirii politice convenționale, o persoană inventivă care a simțit acut presiunea de a fi prima femeie afro-americană în poziția de Primă Doamnă a SUA.Cartea intitulată The Obamas și scrisă de corespondentul New York Times Jodi Kantor, a fost realizată pe baza interviurilor cu peste 30 de actuali și foști consilieri, precum și cu prieteni apropiați ai cuplului prezidențial, infor-mează New York Times, în ediția online. Aceasta arată cum Prima Doamnă a Statelor Unite a fost forță nerecunoscută în administrația soțului său și prezintă lupta sa de a-și face rolul mai semnificativ.Inițial, ea a vrut să își amâne mutarea la Casa Albă cu câteva luni, iar după ce a ajuns la Washington, ea s-a răzvrătit împotriva izolării și obligațiilor, neputând să își plimbe câinele fără să fie fotografiată și supravegheată de consilierii soțului săi în tot ceea ce făcea, de la cum își decora locuința și dacă își lua cu ea machieuza în excursiile în străinătate.Nouă în peisajul Washingtonului, dar pasionată de lucrurile pe care soțul său a fost ales să le facă, ea s-a văzut un gardian al valorilor și a fost adeseori mai dură cu echipa soțului ei decât era el. Ea l-a determinat pe președinte să își înlocuiască echipa, iar tensiunile au crescut atât de mult, încât un consilier de rang înalt a izbucnit într-o întâlnire în 2010, criticând-o pe Prima Doamnă, absentă de la respectiva reuniune."Atunci când crede că lucrurile au fost gestionate prost sau că au ieșit din traiectorie, se revoltă deoarece a investit enorm de mult în el și știe cât de mult muncește el și vrea să fie sigură că toată lumea își face munca în mod corespunzător", a declarat David Axelrod, strategul președintelui Barack Obama.Michelle Obama a fost de multe ori prinsă la mijloc în dezbaterile cu privire la cum ar trebui să arate și să trăiască familia sa, unde să călătorească și să se distreze. Ca prima femeie afro-americană în poziția de Primă Doamnă a Statelor Unite, ea a vrut ca totul să fie perfect și sofisticat. Simțea că "toți se așteaptă ca o femeie de culoare să facă o greșeală", a declarat un fost consilier.