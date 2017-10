Farul va juca în retur 4-4-2 şi 4-1-4-1

Farul va juca în retur 4-4-2 și 4-1-4-1

„Rechinii” pregătesc în meciurile amicale din această perioadă sistemul cu două vârfuri centrale, dorind ca, în partea secundă a Ligii 1, în funcție de particularitățile partidelor, să aleagă între acest modul și așezarea pe care au avut-o în tur. În ambele meciuri de verificare susținute în 2009, 7-4 cu Delta Tulcea și 9-3 cu CSM Medgidia, Farul a interpretat un alt sistem de joc față de turul Ligii 1, trecând la 4-4-2 de la 4-1-4-1. „Atât la antrenamentele cu mingea, cât și la meciuri, căutăm să aprofundăm o nouă așezare, 4-4-2, cu două vârfuri centrale, care să ne dea posibilitatea ca, în retur, în funcție de adversar, de locul de disputare a partidei și de alte particularități, să putem alege între acest sistem și modulul utilizat în tur, 4-1-4-1”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Marin, antrenorul principal al Farului. „Săpăligă” apreciază că 4-4-2-ul jucat în cele două partide se dovedește ofensiv, echipa creându-și multe ocazii. „Sistemul ne-a dovedit că formația devine mult mai periculoasă și are mult mai multe soluții de a finaliza, dovadă cele 16 goluri marcate în două partide, chiar dacă adversarii au fost din eșaloanele inferioare. Dinamica jocului a arătat că, în 4-4-2, ajungem mai repede la poartă, ne creăm mai multe ocazii, din care reușim să și fructificăm destule”, ne-a mai declarat Ion Marin. Fără accidentări Vineri, Farul a încheiat cantonamentul de două săptămâni desfășurat la club, fotbaliștii primind liber sâmbătă și duminică. „Săpăligă” s-a declarat mulțumit de modul în care au lucrat „rechinii”. „A fost un cantonament excelent. Jucătorii au acumulat foarte mult, dovadă și rezultatele testelor medicale de la București. Băieții au răspuns bine la comenzi, depășind cu bine o perioadă grea. Este îmbucurător că nu ne confruntăm nici cu accidentări, în afara unor mici probleme de sănă-tate, inerente perioadei, care nu ridică probleme (tendinite sau dureri pe periost). Cu siguranță, luni, la reluarea pregătirii, toți vor fi apți”, a punctat Ion Marin. Condiții bune la Constanța Mulți s-au întrebat de ce am preferat să rămânem în cantonament la club, în loc să mergem la munte sau în străinătate. Nu avea însă niciun rost să părăsim Constanța. Am avut la dispoziție, pentru antrenamente, plaja, terenurile sintetice, SNC și Triunghi, sala de forță, ultramodernă, și grupul de refacere, deci condiții foarte bune Timp prielnic Până acum, am avut noroc de timp bun în pregătire. Se pare însă că urmează o perioadă mai grea din punct de vedere meteorologic, anunțându-se ploi și zăpezi. Nu am putut juca din această cauză un amical, dar sper ca măcar testul cu Cerno More Varna să-l putem susține Ion Marin, antrenor principal Farul