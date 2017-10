Farul testează un togolez care a jucat în Major League Soccer

FC Farul are în acest moment doi jucători străini în probe. Mijlocașului ofensiv brazilian Ivo Ricardo de Sa „Pepo“ (25 ani), sosit la Constanța săptămâna trecută, i s-a alăturat un atacant din Togo, Abdoulaye (Abbe) Ibrahim (21 ani). Ieri dimineață, africanul a efectuat primul antrenament sub comanda lui Constantin Gache. Ibrahim, atacant central de picior drept, născut pe 25 iulie 1986, la Lome (capitala statului Togo), a jucat ultima dată, între aprilie - iunie 2007, la formația canadiană FC Toronto, care evoluează în prima ligă din SUA, Major League Soccer. La Toronto a venit de la Red Bull New York (fosta New York / New Jersey MetroStars), formație tot din MLS, la care a activat între 2005 și 2007. În primul an la MetroStars, a înscris de două ori și dat trei pase decisive, remarcându-se prin viteza sa. S-a accidentat apoi și a stat pe tușă câteva luni. Înainte de a semna cu această echipă, s-a aflat în atenția mai multor importante cluburi europene. Din cauza unor probleme cu permisul de muncă, nu a putut ajunge atunci pe bătrânul continent, astfel că s-a transferat la MetroStars. De la FC Toronto a plecat întrucât canadienii au achiziționat, de la Dundee (prima ligă a Scoției), un alt jucător african, Collin Samuel, din Trinidad. Abbe Ibrahim (1,76 m - 70 kg) a fost primul fotbalist togolez care a jucat în Major League Soccer. Ibrahim a sosit la Farul marți seară, iar ieri dimineață a participat la primul antrenament alături de „rechini”. În loc de Cerno More, Farul II și joc-școală Farul a găsit o soluție pentru meciul amical cu Cerno More Varna, care ar fi trebuit să se joace sâmbătă. În condițiile refuzului bulgarilor de a mai veni la Constanța și de a juca chiar și la Varna, antrenorii Farului vor trimite, vineri, la Farul II, toți jucătorii cu drept de joc pentru Liga a III-a, la partida de acasă cu CSM Rm. Sărat, din etapa a 15-a, iar sâmbătă dimineață au programat și un joc-școală.