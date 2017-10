Farul, remiză albă cu Sigma Olomouc, în Antalya

„Rechinii” Farului au încheiat la egalitate, 0-0, primul meci amical susținut, ieri, în cadrul stagiului din Antalya, în compania formației clasate pe locul 6 în prima ligă a Cehiei. Disputa a avut loc în stațiunea unde are Farul cantonamentul, Belek, pe unul dintre terenurile hotelului la care stau „rechinii”, „Arcadia”. Meciul a avut două reprize de câte 45 de minute, antrenorul principal al Farului, Ion Marin, începând cu: G. Curcă - Mățel, Barbu, Pătrașcu, Gaston - Voiculeț, Larie, Rusmir, Gerlem - Chico, Gosic. În partea secundă, au jucat: G. Curcă - Băcilă, Păcuraru, Pahor, Lăzărescu - Fatai, Ben Teekloh, Henry, Mansur - D. Florea, Alibec. Nu au putut fi folosiți, accidentați sau în curs de refacere, Emil Nanu, Pantelie, Rastovac și puștiul Cosmin Matei, care se confruntă cu o întindere la inghinali. De asemenea, la ora meciului, portarul Adi Vlas încă nu ajunsese la Belek, venind de la Constanța, unde fusese învoit, până ieri, pentru nașterea copilului său. „Chiar dacă, spre deosebire de Farul, Sigma nu a operat multe schimbări pe parcursul meciului, noi am avut mai multe ocazii, mai cu seamă în repriza a doua, când am avut și vântul de partea noastră”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Codrean Pîra, directorul executiv al Farului. Până după meci, nu venise în cantonamentul echipei nici fundașul stânga Branislav Atanackovic. Având în vedere că sârbul era așteptat încă de sâmbătă, 7 februarie, oficialii constănțeni începuseră să se îndoiască în privința sosirii jucătorului lui FK Sartid Smederevo. Farul susține următorul meci amical, cu Tatran Preșov (locul 7 în prima ligă a Slovaciei), mâine, de la ora locală 15. Această oră (aceeași ca în România) se păstrează și pentru amicalele trei și patru ale „rechinilor”, cu Slavia Sofia (13 februarie) și Spartak Trnava (15 februarie). ### Ieri, Liga Profesionistă de Fotbal a comunicat programul televizărilor din primele trei etape ale returului Ligii 1. Meciurile „rechinilor” au fost programate astfel: etapa a 18-a: Farul - Gloria Buzău (sâmbătă, 28 februarie, ora 17, netelevizat); etapa a 19-a: Rapid - Farul (vineri, 6 martie, ora 20,45, în direct la Antena 1); etapa a 20-a: Farul - U Craiova (duminică, 15 martie, ora 20,30, GSP TV).