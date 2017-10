Ion Marin, tehnicianul „rechinilor”, speră să nu piardă pe terenul liderului Ligii 1

Farul nu suferă de complexul „CFR Cluj”

De la ultima promovare în primul eșalon, acum patru ani, CFR Cluj a înregistrat numai rezultate pozitive în meciurile cu Farul. În șapte partide, a avut șase victorii și un egal. Clujenii par de neatins pentru „rechini”, dar Ion Marin, antrenorul constănțean, spune că nu e vorba de un complex, iar mâine, în partida de sub Feleac, Farul are ocazia să demonstreze aceasta. „Este un meci important pentru noi. Chiar dacă jucăm împotriva liderului autoritar al campionatului, sperăm într-o evoluție bună și într-un rezultat pozitiv. Ar fi foarte bun și un egal. Orice punct în lupta în care suntem angrenați contează enorm. Important este să le adunăm, câte unul, câte trei, așa cum vom putea, căci avem o zestre destul de săracă”, a declarat Ion Marin, care, de la începutul anului, nu a plecat steagul și nu a primit gol în niciunul dintre cele două meciuri jucate în deplasare (victorie la Ceahlăul, egal la Dinamo). „Săpăligă“ este de părere că bilanțul din ultimii patru ani, net favorabil CFR-ului, nu este grăitor pentru ce va fi mâine pe teren. „Faptul că nu am putut bate CFR în ultimii ani nu ține de un complex. Istoria întâlnirilor directe nu e îndelungată. Sigur, anul trecut au fost mai buni ca noi”, a spus tehnicianul. CFR nu va putea folosi formula standard contra „rechinilor”, lipsind Fabbiani și Panin (suspendați), dar Ion Marin arată că ardelenii au în lot jucători la fel de buni, care-i pot înlocui fără probleme. „Fabbiani este o piesă foarte importantă. Să nu uităm că, în tur, la Constanța, ne-a învins singur, prin două execuții excepționale, dar ardelenii au soluții. Nu mi-e teamă de cineva anume de la CFR, pentru că Andone dispune de o echipă foarte bine pusă la punct”, a mai spus Ion Marin. Farul nu este interesată de eventualele stimulente financiare venite din partea adversarelor la titlu ale CFR-ului, „avem pentru ce să luptăm, luptăm pentru noi” (Ion Marin), după cum nici arbitrajul de mâine nu le dă bătăi de cap. „În confruntările cu ei, nu prea am avut probleme. Nu știu dacă pot să mă refer la arbitraj. M-am pronunțat în această direcție înaintea jocului de la Ceahlăul, pentru că aveam motive, dar acum nu știu dacă e cazul să-mi fie teamă”, a completat Ion Marin. Profesioniști „Ca și cu Gigi Mulțescu, și cu Nelu Andone am jucat ani buni la Dinamo, dar nu are nicio legătură una cu alta. Am spus-o și când am evoluat în Ștefan cel Mare, o spun și acum: suntem profesioniști, acolo unde activăm, și căutăm să ne facem cât mai bine datoria” Campionatul nu e încheiat „Campionatul nu e încheiat nici la titlu, nici la retrogradare. Se joacă. Cine va face pași mai buni, mai puține greșeli acela va avea câștig de cauză. Lupta este teribilă. În acest moment, este evident că CFR deține prima șansă la câștigarea titlului” Ion Marin, antrenor principal FC Farul