Farul l-a achiziţionat pe Brane Vukomanovic

Farul l-a achiziționat pe Brane Vukomanovic

De ieri, clubul constănțean are trei jucători sârbi în lot, după ce a obținut semnătura fundașului stânga de 27 de ani. După Rusmir și Gosic, Farul și-a mai asigurat serviciile unui fotbalist sârb, Branislav Vukomanovic, care a semnat ieri un contract pe doi ani și jumătate. „Sunt satisfăcut că am ajuns la Farul, o echipă bună. Sper să am evoluții favorabile, care să contribuie la clasarea formației pe un loc bun în campionat”, a declarat Vukomanovic, pentru „Cuget Liber”. Farul a avut ieri în program două antrenamente, pe terenurile SNC și Triunghi. Antrenorii Ion Marin, Cristi Cămui și Constantin Gârjoabă au avut sub comandă 28 de fotbaliști: cei trei portari (Curcă, Vlas, Vl. Neagu) și jucătorii de câmp Băcilă, Mățel - Pătrașcu, Rastovac, Barbu, Pahor - Vukomanovic (care aduce, la fizic și stil de alergare, cu fostul farist Sandu Culeafă), Gaston, Lăzărescu - Pantelie, Fatai - Larie, Ben Teekloh, Păcuraru, Rusmir, Voiculeț, Matei, Henry - Mansur, Gerlem - Chico, Gosic, Alibec, D. Florea și E. Nanu. Ben Teekloh și Gerlem s-au pregătit separat. Primul, care a suferit o întindere musculară, nu va juca cu Gloria Buzău, la fel ca și Pătrașcu, suspendat. În plus, mai mult ca sigur că nici Matei, accidentat în Antalya și fără pregătire la nivel înalt de atunci, nu va evolua sâmbătă. Se speră în schimb ca măcar Gerlem să poată intra pe teren, chiar și puține minute. „Nu cred că voi fi apt pentru sâmbătă. Sper ca băieții să câștige. Le urez baftă. Va fi greu contra Buzăului. Primul meci e mereu dificil. Însă noi suntem mai bine pregătiți și mai motivați ca la începutul turului. Vrem ca prin evoluțiile noastre să readucem spectatorii în număr mare la stadion”, a declarat Cosmin Matei. Ieri, Rastovac s-a pregătit din nou normal, și cu mingea, după o lungă perioadă. În acest timp, de câte ori purta ghete de fotbal, fundașul avea dureri la tendon, astfel că, până ieri, s-a antrenat mereu cu alte încălțări. „Mă bucur că am revenit alături de băieți, după multe săptămâni de lucru separat. Sper să fiu la ni-vel maxim sâmbătă, pentru că avem un meci foarte important. Am văzut că Buzăul a făcut câteva achiziții și va veni la Constanța pentru totul sau nimic. Am încheiat turul cu o victorie și așa trebuie să începem și returul. Vom vedea după acest meci dacă suntem mai tari ca în tur. Oricum, în amicalele din Turcia am practicat un fotbal mai bun ca în 2008", a spus stoperul sloven. Până la ora meciului de sâmbătă, Farul nu va mai susține vreo dispută de verificare, în familie sau cu Farul II, ci va efectua numai antrenamente, cel de azi având loc pe terenul mare, de la ora 17. Partida FC Farul - Gloria Buzău se joacă sâmbătă, de la ora 17, nefiind transmisă în direct. Biletele costă 5 lei (la peluze) și 10 lei (la tribunele 1 și 2).