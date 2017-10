Farul era mulţumită şi cu un egal în meciul cu Rapidul

Farul era mulțumită și cu un egal în meciul cu Rapidul

Ion Marin, antrenorul Farului, a declarat că Rapidul nu l-a surprins cu ceva, cunoscând forța ofensivă a giuleștenilor. „Săpăligă“ a remarcat calitatea deosebită a unora dintre elevii lui Peseiro, care au făcut diferența, și spune că, după cum a jucat cu Farul, Rapidul este o pretendentă serioasă la titlu. „Rapid nu ne-a surprins, pentru că știam calitatea celor patru din față. Ce să le facem, putem să le luăm mingea, dacă știu să protejeze, să dribleze? Ați văzut ce înseamnă să ai balonul la picior și cât cântărește acuratețea pasei, a preluării și a execuției. Am remarcat calitatea deosebită a unora dintre jucătorii Rapidului, dar acest lucru îl cunoșteam. Rapidul este o echipă echilibrată, pe care, văzând-o acum la lucru, cred că se înscrie foarte serios ca pretendentă la titlu”, a declarat Ion Marin. Potrivit lui „Săpăligă“, jocul de sâmbătă seară i-a arătat Farului că mai are mult de muncit. „Noi am gândit un joc echilibrat, bun pentru noi era și un egal. Când se înscrie și se face 1-0 pentru adversar, tot ce ai gândit înainte se năruiește și trebuie să regândești, să dai alte indicații, să încerci să te duci să egalezi”, a mai spus antrenorul. Principalul farist a remarcat că balanța a fost înclinată spre Rapid și de sângele rece al jucătorilor giuleșteni, care au reușit să înscrie în momentele decisive, spre deosebire de „rechini”. „Noi am avut două situații față în față cu portarul și nu am putut marca, iar Spadacio ați văzut ce execuție a putut să aibă la golul doi. Cine este lucid și bun pe finalizare execută portarul și dă gol. În momentul în care Gerlem a avut acea ocazie uriașă, mai erau 6-7 minute de joc. La un 1-2 mai poți să speri că te duci, creezi presiune, știu eu ce se mai poate întâmpla? De altfel, a venit apoi și cealaltă ocazie, a lui Chico. Dacă amândouă erau fructificate, poate discutam altfel acum”, a declarat Ion Marin. Cravata e de vină! Moment inedit la conferința de presă de după meci, când unui ziarist i s-a părut că antrenorul Farului poartă o cravată în culorile Rapidului și a „atacat” imediat cu o întrebare „încuietoare“: „Credeți că, dacă aveați o cravată alb-albastră, Farul înregistra un rezultat mai bun?”. „Ce legătură are una cu alta? Te deranjează culorile cravatei? Nu e deloc vișiniu, vino mai aproape să vezi, poate ești miop”, a răspuns, iritat, „Săpăligă”.