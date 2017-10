Farul a testat un fundaş paraguayan în amicalul cu Slavia Sofia

Farul a testat un fundaș paraguayan în amicalul cu Slavia Sofia

Farul a câștigat cu 2-1, vineri, al treilea amical susținut în Antalya, contra formației de primă ligă bulgară Slavia Sofia. În garnitura de start a „rechinilor” s-a aflat Vasilică Cristocea, dar și un fundaș stânga paraguayan de 27 de ani. După două remize (0-0 cu Sigma Olomouc și 1-1 cu Tatran Preșov), Farul a înregistrat, vineri, prima victorie în cadrul stagiului de la Belek, dispunând cu 2-1 de Slavia Sofia (locul 8 în Bulgaria). Pentru constănțeni au înscris Chico (min. 50) și Alibec (min. 70), adversarii reducând din diferență în minutul 86 (Gușcerov). Primul „11" folosit de antrenorul Ion Marin a fost: Vlas - Băcilă, Barbu, Pahor, Julio - Voiculeț, Larie, Rusmir, Cristocea - Chico, Gosic. A fost primul meci al lui Cristocea de când a sosit în cantonamentul Farului din Antalya, fostul decar și căpitan al „rechinilor” începând titular și fiind înlocuit în partea secundă, în minutul 65, de Fatai. Vasilică și-a manifestat dorința de a juca la Farul, iar oficializarea situației sale nu se poate face decât la revenirea la Constanța a echipei. „Săpăligă” a avut sub lupă și un fundaș stânga din Paraguay, Julio (27 de ani), care a sosit pentru probe joi seară. Cum antrenorul Farului consideră că postul de fundaș stânga trebuie întărit, la Belek va mai veni un jucător în acest rol, pentru a fi testat, acel sârb de 28 de ani de care s-a mai vorbit, fotbalist care a jucat și în Suedia, și care vine după ce a dat probe în China. În afară de Fatai, la Farul au mai jucat în repriza secundă Mățel (care l-a înlocuit pe Rusmir), fostul tulcean evoluând mijlocaș dreapta, iar Voiculeț trecând mijlocaș central, Alibec (în locul lui Chico) și, în ultimele cinci minute, Păcuraru, care l-a schimbat pe Voiculeț. „A fost un meci bun al Farului, cu multe ocazii. În partea secundă, am mai ratat de trei ori, prin Chico și Alibec, după cum și până la pauză am avut trei situații favorabile. Bulgarii puteau și ei să înscrie de două ori în primele 45 de minute, dar după pauză nu prea au mai mișcat, deși aveau vântul de partea lor”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lucian Codrean Pîra, directorul executiv al Farului. Slavia Sofia a jucat cu: Gospodinov - Diakov, Ivanov (Samokișev), Kavdanski, V. Deniran - Carlos, P. Dimitrov, Popara (Nikdov), Koprivarov (Gușcerov) - Bala, Vilev (Ortega). Ion Marin nu i-a putut utiliza pe Curcă, Gerlem, D. Florea, C. Matei, Rastovac, Pantelie și Nanu, toți cu probleme medicale, în vreme ce restul lotului a avut antrenament separat. „Rechinii” susțin următorul meci duminică, 15 februarie, de la ora 15 (la fel în România), cu Spartak Trnava (locul 3 în prima ligă a Slovaciei).