Farul a scăpat de atacantul craiovean Michael Baird

Abia revenit după o accidentare, vârful australian al juveților, Michael Baird, urma să fie în lotul pentru meciul de la Constanța, de duminică, dar a ieșit din calcule, după ce, marți seară, a suferit o ruptură fibrilară. Dacă Farul îi are indisponibili pentru meciul cu U Craiova, de duminică, de la Constanța, pe Voiculeț, Băcilă (suspendați) și pe Fatai (accidentat), oltenii se confruntă și ei cu o problemă de lot, atacantul australian Michael Baird. Refăcut după o problemă medicală la genunchi, „cangurul” începuse săptămâna cu antrena-mente normale și urma să fie în lotul de 18 pentru disputa de la Constanța. Numai că, la ședința de pregătire de marți seară, pe final, Baird a suferit o ruptură fibrilară pe coapsa anterioară stângă, urmând a lipsi 3-4 săptămâni. „Pe finalul antrenamentului, când a șutat într-o minge, Michael a simțit dureri, iar ecografia efectuată a doua zi a confirmat că este vorba de o ruptură fibrilară”, a declarat Claudiu Stamatescu, doctorul lui U. Antrenorul Nicolo Napoli se va putea baza însă contra Farului pe stoperul Joshua Mitchell, care revine după etapa de suspendare primită în urma „roșului” de la Iași. „Chiar dacă U Craiova nu străbate un moment bun, iar noi, în ciuda eșecului din Giulești, suntem pe val, cum se spune, vom avea un meci foarte greu duminică. Însă, fără discuție, putem câștiga. E foarte important că jucăm acasă și că avem publicul în spate. În cele două meciuri din retur, am dovedit că ne dorim și, foarte important, că și putem, iar dacă și tribunele vor fi populate, ne va fi și mai ușor”, a declarat fundașul central constăn-țean Florin Pătrașcu. Craiovenii sosesc la Constanța vineri seară, după o călătorie de o oră cu avionul. Biletele costă 5 lei și 10 lei Meciul Farul - U Craiova are loc duminică, 15 martie, de la ora 20,30, în direct la GSP TV. Biletele costă 5 lei (la peluze) și 10 lei (la tribunele 1 și 2).