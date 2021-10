Fanii nu l-au recunoscut pe Mick Jagger, care a intrat într-un bar din Carolina de Nord

Mick Jagger a postat pe pagina sa de Twitter o fotografie cu el în timp ce bea bere la terasa barului Thirsty Beaver Saloon din Charlotte, Carolina de Nord. „Am ieşit şi eu prin oraş, în ultima seară în Charlotte, NC (North Carolina - Carolina de Nord)”, a comentat Mick Jagger. În poză, solistul trupei The Rolling Stones apare cu o şapcă pe cap în timp ce bea, stând în picioare, dintr-o sticlă de bere, singur la o tejghea. Ceilalţi clienţi ai barului se uită în toate direcţiile, mai puţin spre Mick Jagger. Conform presei locale din SUA, respectivii clienţi îşi luaseră bilet la concertul pe care Jagger şi membrii formaţiei The Rolling Stones urmau să-l susţină a doua zi în localitate. Mick Jagger are 78 de ani. În 2019 a fost operat la inimă, într-o intervenţie chirurgicală de înlocuire a unei valve cardiace.





