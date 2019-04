Familiile unor jurnaliști uciși pentru că dezvăluiau acte de corupție cer numirea lui Kovesi la Parchetul European

Familiile jurnalistei malteze Daphne Caruana Galizia și a jurnalistului slovac Jan Kuciak, uciși fiindcă dezvăluiau acte de corupție, au cerut, într-o scrisoare, Consiliului UE s-o numească pe Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA, în funcția de procuror-șef european.Consiliul îl susține pe procurorul francez Jean-Francois Bohnert, în timp ce Parlamentul European o sprijină pe Laura Codruța Kovesi.Scrisoarea vine după ce a treia rundă de negocieri între Parlamentul European și Consiliul UE a eșuat, iar următoarea rundă, programată inițial pentru 10 aprilie, a fost anulată, potrivit europarlamentarului Cristian Preda.De altfel, el este și cel care a postat scrisoarea pe pagina sa de Facebook.„Prăbușirea statului de drept în țările noastre, Malta și Slovacia, a dus la uciderea lui Daphne Caruana Galizia and Ján Kuciak, membri ai familiilor noastre. Acum pune în pericol și investigațiile uciderii lor”, se arată în scrisoare.„Facem un apel la Consiliu să-l aleagă pe cel mai curajos și mai merituos candidat pentru această funcție, o femeie făcută din același aluat ca Daphne and Ján: Laura Codruța Kovesi. Este cel mai calificat candidat și a dovedit că are dorința de a merge mai departe cu anchetele atunci când toate celelalte instituții dintr-un stat membru au eșuat”, spun familiile celor doi jurnaliști.„Știm că candidaturile devin piese într-un joc politic între statele membre, dar spălarea de bani și corupția autorităților naționale sunt o chestiune gravă de securitate transfrontalieră care nu poate deveni subiect de compromis politic. România se opune candidaturii dnei Kovesi și face lobby pentru un alt candidat. Să alegeți un alt candidat în afară de dna Kovesi ar da un semnal cetățenilor europeni că UE pune pe primul plan un fals simț al armoniei în detrimentul protejării drepturilor lor fundamentale. Să o alegeți pe dna Kovesi ar transmite că nu există loc pentru compromis în lupta mortală împotriva corupției”, se mai arată în scrisoare.„Facem apel la Consiliu să protejeze și să întărească oameni curajoși ca soția și mama noastră, ca fiul și fratele nostru, și oameni ca dna Kovesi. Parlamentul European a stabilit că dna Kovesi are cele mai bune calificări pentru a conduce EPPO. O comisie independentă a plasat-o pe primul loc. Ea are sprijinul nostru și sperăm să putem conta și pe al dvs”, mai spun familiile celor doi jurnaliști.Daphne Caruana Galizia, cea mai cunoscută jurnalistă de investigații din Malta, aflată la originea unor acuzații de corupție care au provocat alegeri anticipate în țara sa în iunie 2017, a fost ucisă în luna octombrie a aceluiași an în explozia unei bombe care fusese plasată sub mașina ei.Jurnalistul slovac Ján Kuciak și iubita lui, Martina Kučnírová, au fost găsiți morți în propria casă, în februarie 2018. Kuciak, în vârstă de 27 de ani, lucra la aktuality.sk, un site de investigații jurnalistice. Jurnalistul era pe punctul de a publica un articol despre corupția la nivel înalt care implică mafia italiană și politicieni din Slovacia.Sursa: digi24.ro