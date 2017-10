Explozite puternică la o centrală electrică. Sunt 21 de morți

Ştire online publicată Joi, 11 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Cel puțin 21 de oameni au murit și cinci au fost răniți, dintre care trei grav, în explozia unei conducte de la o centrală electrică din provincia Hubei, care a avut loc joi după-amiază, informează autoritățile locale, citate de Xinhua.răniți, dintre care trei grav, în explozia unei conducte de la o centrală electrică din provincia centrală Hubei, care a avut loc joi după-amiază, informează autoritățile locale, citate de Xinhua.Deflagrația a fost provocată de fisurarea unei conducte de vapori sub presiune într-o centrală electrică din orașul Dangyang, din provincia centrală Hubei, precizează alte media oficiale citate de AFP.Incidentul are loc la aproape un an după teribila explozie din august 2015 într-un depozit de produse chimice din portul Tianjin, care a distrus cartierul din împrejurimi și a provocat moartea a cel puțin 165 de persoane.În China au loc accidente frecvente din cauza deficiențelor legate de securitatea industrială, în condițiile în care reglementările în vigoare sunt de multe ori ignorate, iar controalele sunt foarte indulgente, notează AFP.