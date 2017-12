Explozie puternică! Mai mulți răniți. Poliția, în stare de alertă

Ştire online publicată Luni, 11 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Poliția din New York a confirmat o intervenție în urma unei explozii produse la un terminal de autobuze din Manhattan.Incidentul a avut loc luni dimineață (luni după-amiază, ora României), iar sute de persoane au fost evacuate."Poliția din New York a intervenit la o explozie de origine incertă produsă în zona străzilor 42 / 8, în Manhattan. Platformele liniilor A, C și E au fost evacuate; datele sunt încă preliminare", informează instituția.