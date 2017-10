Explozie puternică la New York, soldată cu 29 victime

19 Septembrie 2016

O explozie a zguduit, sâmbătă seara, cartierul Chelsea din Manhattan, în New York, rănind cel puțin 29 de persoane, autoritățile descriind incidentul ca fiind un act criminal deliberat, în timp ce anchetatorii spun că nu există dovezi privind legături teroriste, relatează Reuters.Primarul New Yorkului, Bill de Blasio, și alți oficiali au afirmat că anchetatorii au exclus posibilitatea unor scurgeri de gaz drept cauză a exploziei, dar s-au abținut să o numească atac cu bombă.CNN, citând surse din domeniul justiției, a relatat că dispozitivul exploziv pare să fi fost o oală sub presiune cu fire atașate la ea și conectată la ceea ce părea a fi un telefon mobil. O bucată de hârtie cu ceva scris pe ea a fost găsită în apropiere, potrivit canalului american de televiziune.Oale sub presiune pline cu explozibili și detonate cu ajutorul unor dispozitive au fost folosite de către doi frați din Massachusetts la atentatele de la maratonul din Boston din 2013, soldate cu moartea a trei persoane și rănirea altor peste 260.Exprimându-se cu precauție în ce privește natura exactă a exploziei din Chelsea, primarul de Blasio a afirmat că, potrivit unor indicii preliminare, este vorba despre „un act intenționat”. El a precizat că locul deflagrației este considerat drept scena unei fapte criminale.„Nu există indicii în acest moment privind o legătură teroristă”, a declarat primarul, într-o conferință de presă, după circa trei ore de la producerea exploziei. „Nu există o amenințare specifică și credibilă împotriva orașului New York în acest moment din partea vreunei organizații teroriste”, a adăugat de Blasio.