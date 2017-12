Explozie în autogară! Suspectul, un simpatizant ISIS, a fost reținut

Ştire online publicată Luni, 11 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

O explozie a avut loc azi într-o autogară din Manhattan, New York, în apropiere de Times Square, într-unul dintre cele mai aglomerate puncte ale metropolei americane. Transporturile au fost date peste cap de acest incident petrecut în jurul orei locale 7:30. Patru persoane au fost rănite, inclusiv cel care intenționa să comită un atac sinucigaș.Suspectul s-ar numi Akayed Ullah și trăia de șapte ani în Statele Unite.Cel care a declanșat dispozitivul exploziv artizanal este un tânăr originar din Bangladesh, care a fost inspirat de ISIS, au declarat surse citate de New York Post.Suspectul are 27 de ani și locuia în Brooklyn. Bărbatul amplasase bomba în partea dreaptă a jachetei și a declanșat-o în timp ce se afla prin tunelul de tranzit Manhattan, însă s-a grăbit, iar explozia a fost diminuată. Bărbatul are răni grave, însă poliția a reușit să vorbească pentru scurt timp cu el, iar presupusul terorist a declarat că și-a confecționat mecanismul artizanal la compania electrică la care lucrează.În afară de el, alte trei persoane au fost rănite, dar sunt în afara oricărui pericol.Suspectul avea fire atașate de corp și mai avea asupra lui un dispozitiv artizanal, legat la niște baterii. Mecanismul a explodat, dar doar parțial. Singurul rănit este chiar presupusul atacator, care, de altfel, este în custodia poliției și a fost transportat la spital, scrie digi24.ro