Experţii OMS recomandă vaccinul AstraZeneca și pentru persoanele de peste 65 de ani

Organizația Mondială a Sănătății recomandă utilizarea vaccinului AstraZeneca, dezvoltat de Universitatea din Oxford, și pentru persoanele de peste 65 de ani. Experții OMS susțin că dozele pot fi folosite chiar și în țările în care există cazuri de infectare cu noile tulpini de coronavirus. Și administrarea celor două doze la distanțe mai mari este recomandată de experții OMS, așa cum se întâmplă în Marea Britanie. Aceștia spun că în acest mod eficacitatea vaccinului este mai mare, scrie BBC, ciatat de Digi24.







„Nu există niciun motiv să nu recomandăm utilizarea acestuia chiar și în țările care au noile mutații”, a spus dr. Alejandro Cravioto, președintele grupului de experți al OMS.







Recomandările OMS vin în contextul în care vaccinul AstraZeneca s-a confruntat cu mai multe probleme, pentru că nu ar fi eficient la persoanele în vârstă sau în țările unde sunt prezente tulpinile din Marea Britanie sau Africa de Sud. Vaccinul dezvoltat de Universitatea din Oxford a fost aprobat de mai multe țări și de UE, însă în multe state s-a recomandat folosirea pentru categoriile sub 65 sau chiar sub 55 de ani. Dar unele guverne au preferat să recomande folosirea sa doar pentru persoanele sub 65 de ani sau chiar sub 55 (cum este și cazul României), în lipsa unor date suficiente privind eficacitatea sa pentru persoanele mai în vârstă.







"Acest studiu a fost conceput pentru a evalua eficacitatea (vaccinului) împotriva tuturor formelor de gravitate ale bolii, dar mărimea redusă a eșantionului nu a permis evaluarea specifică a eficacității vaccinului împotriva formelor grave de Covid-19. Ținând cont de aceasta, OMS recomandă în prezent utilizarea vaccinului chiar dacă tulpinile noi de coronavirus sunt prezente într-o țară", susține grupul de experți al OMS.







Recent, Africa de Sud a oprit vaccinările cu AstraZeneca, după ce testele ar fi arătat că vaccinul nu oferă o protecție foarte bună în cazul tulpinii sud-africane a virusului SARS-CoV-2.







În România, vaccinul AstraZeneca se va realiza pentru grupa de vârstă 18 - 55 de ani și se va administra la 56 de zile.