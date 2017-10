Iurie Leancă:

"Experiența României în lupta anticorupție, importantă și pentru Republica Moldova"

Ştire online publicată Vineri, 27 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Experiența pozitivă a României în combaterea corupției este importantă și pentru Republica Moldova, care analizează și parțial implementează modelul românesc al luptei anticorupție, a declarat, miercuri seară, pentru Agerpres, Iurie Leancă, copreședinte al Comitetului parlamentar de asociere UE-Moldova, la finalul primei zile a celei de-a cincea reuniuni a acestei structuri de cooperare parlamentară.„Modelul românesc al luptei anticorupție este analizat și parțial implementat în Republica Moldova, cel puțin acum este în curs de consolidare procuratura anticorupție, care într-un fel copiază această abordare a instituțiilor deja create în România. La fel este și cazul ANI, putem afirma că modelul este în linii mari cel românesc. Faptul că suntem același neam și vorbim aceeași limbă ar trebui să ne faciliteze cumva preluarea experienței bune de la București, inclusiv prin participarea experților români - și au venit deja (n.r. - la Chișinău) mai mulți reprezentanți ai DNA și judecători - care sunt gata să transmită această experiență pozitivă”, a spus vicepreședintele legislativului de la Chișinău, Iurie Leancă.El a precizat că a avut, miercuri, la Strasbourg întâlniri cu reprezentanți ai grupurilor politice europarlamentare, în urma cărora a constatat că, din păcate, nu există o abordare unitară față de situația din Republica Moldova.„Astăzi, am avut mai multe întâlniri cu reprezentanți ai grupurilor politice din Parlamentul European, am constatat că există din păcate o divizare între aceste grupuri politice, ceea ce este o chestiune nefericită, și concluzia mea este că, pe de o parte, trebuie să analizăm mai bine acasă care sunt motivele acestei situații și, pe de altă parte, să comunicăm mult mai intens, să venim cu mesajele corecte și să cerem sprijinul UE în mod special în domeniile cheie unde ne confruntăm, firesc, cu cele mai grave probleme - justiția, lupta contra corupției, reforma anumitor sectoare care ne-ar permite să ne consolidăm instituțiile”, a mai spus Iurie Leancă.