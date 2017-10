„Există legături între interlopi şi politicienii locali“

Ministrul Cristian David a declarat, la Constanța:

„Există legături între interlopi și politicienii locali“

Luptele de stradă dintre clanurile interlope care au devenit tot mai evidente în unele orașe (Constanța se află pe locul doi într-un top al reglărilor de conturi) l-au făcut pe ministrul Cristian David să iasă la rampă cu declarații, multe dintre ele putându-se constitui în amenințări la adresa polițiștilor care nu-și fac meseria așa cum ar trebui. Concret, el a spus că oamenii legii care au legături cu interlopii sau cei care închid ochii la fărădelegile lor vor fi îndepărtați din Poliție. Ministrul Internelor și Reformei Administrative, Cristian David, a susținut, ieri, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul IPJ Constanța, că săptămâna viitoare va propune Ministerului Public înființarea unei unități speciale de lucru formate din polițiști și procurori, care să colaboreze pentru desființarea grupărilor interlope și a altor grupuri infracționale. El a precizat că în anumite județe se cunoaște situația infracțională și susținerea activității care finanțează aceste grupuri prin cămătărie, prostituție sau șantaj. „Acestea trebuie stopate de toate instituțiile abilitate. Am propus și vom operaționaliza în scurt timp cu Parchetul General o unitate de lucru specială a cărei activitate să realizeze acest lucru. Obiectivele punctuale sunt de a intensifica operaționalizarea informațională și operativă, precum și pentru valorificarea judiciară a activității de cercetare”, a afirmat David. Ministrul a mai spus că este necesară o astfel de colaborare pentru eficientizarea acțiunilor împotriva clanurilor interlope care au început să-și facă dreptate singure, folosind armament. În ceea ce privește faptul că, de multe ori, interlopii sunt reținuți de polițiști și procurori dar apoi sunt puși în libertate de magistrați, sub diverse pretexte, ministrul David a precizat că va sesiza CSM-ul despre ceea ce se întâmplă. „Nu trebuie să mai continue pasarea de responsabilități, ci trebuie să existe o bună colaborare și susținere între polițiști și procurori pentru întocmirea de dosare bune cu materiale probatorii consistente”, a mai afirmat ministrul Internelor. Polițiștii vor totul fără să dea nimic în schimb În altă ordine de idei, David a cerut și a transmis un avertisment tuturor șefilor de Inspectorate Județene de Poliție, pentru asumarea unei mai mari responsabilități, dar și înlăturarea din sistem a celor care ar putea avea legături cu aceste grupări. „E imperativ să nu existe obstrucție în aplicarea legii. Polițiștii trebuie să fie total desprinși de orice legătură cu membrii sau reprezentanții acestor grupări infracționale”, a precizat ministrul. Totodată, el a mai spus că există un grup de lucru care va propune modificări legislative în ceea ce privește infracțiunea de ultraj și în același timp a spus că se intenționează mărirea coeficientului de ierarhizare a structurilor de poliție care lucrează în stradă, cum ar fi cele de poliție rutieră și ordine publică, drepturi bănești, care vor fi cuprinse în proiectul de buget de anul viitor. În schimb, alte drepturi cerute de polițiști, precum despăgubiri de 250.000 de euro sau subvenționarea dobânzii la locuințele cumpărate de polițiști pentru o perioadă de 15 ani, au fost catalogate drept hazardate. „Nu poți să ceri tot timpul fără să dai nimic” a conchis David. Interlopi mână în mână cu politicieni În ceea ce privește implicarea politicului în structurile interlope, ministrul Cristian David a declarat că există anumite legături, directe sau indirecte, între polițiști, magistrați și politicieni locali cu reprezentanții unor grupări de criminalitate organizată. „Există anumite legături directe sau indirecte între polițiști, magistrați și politicieni locali cu reprezentanții acestor grupări. Noutatea este că am curaj să spun acest lucru”, a afirmat David, fără să fie în stare să dea vreun exemplu concret în acest sens.