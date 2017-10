Eveniment ce are loc la 1 milion de ani, astăzi

Ştire online publicată Duminică, 19 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

O cometă a cărei viteză este foarte mare va trece azi pe lângă Marte, un eveniment care are loc o dată la un milion de ani, iar sondele de pe orbita planetei roșii vor încerca să surprindă întâlnirea, potrivit NASA.Nucleul cometei Siding Spring, cunoscută în mediul științific sub indicativul C/2013 A1, are circa 1,6 kilometri în diametru, dar este la fel de solid ca o minge de talc.Cometa va trece la o distanță de 139.500 de kilometri de Marte la ora 21.27 (ora României), potrivit agenției spațiale americane. Cometa se va afla, față de Marte, la o treime din distanța dintre Terra și Lună, anunță Mediafax.