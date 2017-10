Evadare de week - end

Cine a fost primul creștin care a săpat o chilie într-un munte de cretă? Calcă prin labirinturile unde sufletul ți se limpezește, apoi urcă pe dealul Alah Bair și apoi răsfață-te în Canaraua Fetii. Adormit de căldură, pierde-te în labirinturile peșterii Limanu. Creta sfântă Ansamblul rupestru de la Murfatlar, descoperit în anul 1957, este unic în România. El se compune din șase bisericuțe și capele, câteva chilii și galerii funerare, săpate într-un masiv de cretă. Toate sunt împodobite cu diferite reprezentări geometrice, figuri antropologice și zoomorfe, dublate de inscripții în caractere runice, chirilice, glagolitice sau grecești. Acest ansamblu rupestru impresionează din punct de vedere istoric, arhitectural, arheologic și religios, continuând să intrige atât specialiștii, cât și publicul larg, deși au trecut 50 de ani de la descoperirea sa. Ansamblul rupestru de la Murfa-tlar este situat la o distanță de 20 km vest de Constanța, pe partea dreaptă a Canalului Dunăre - Marea Neagră. Întregul complex este amplasat în vechea carieră, fiind acoperit până în momentul descoperirii din anul 1957 cu un strat de steril. Lăcașele de cult de mici dimensiuni, ce se succed gradat, prezintă un plan simplu, dreptunghiular, variind însă ca proporții și compartimentare interioară. B1, B2, B4, E3 prezintă pronaos, naos și altar, iar B3, E5 au doar naos și altar. De altfel, se pare că interioarele au fost pictate, întrucât s-au păstrat detalii de culoare roșie pe arcadele naosului, pe nișele pentru opaițe și pe tencuiala unor deschideri. Un univers întreg ce reunește viața cu moartea și somnul cu rugăciunea, unde lumina se diluează și zgomotul se stinge, un labirint în care sufletul se curăță și mintea se limpezește. Specii rare de floră pe Dealul Alah Bair Dealul Alah Bair, în suprafață de 10 hectare, este o rezervație mixtă: geologică, botanică și paleontologică. Amplasat la vest de localitatea Crucea, dealul Alah Bair mai este denumit astfel doar în literatura botanică, oamenii locului folosind denumirea de Munții Băltăgești. Această rezervație naturală adăpostește 270 de specii, din care multe sunt rare și periclitate pentru flora României. Acest sit a fost menționat pentru prima dată în 1929. Pe lângă importanța geologică și geomorfologică trebuie menționată și valoarea peisagistică a zonei. Canaraua Fetii - comoara ascunsă În valea săpată în dealul de calcar, pe unde bătrânii spun că odată a curs Dunărea, stă ascunsă una dintre cele mai mari comori ale Dobrogei. Pădurea Canaraua Fetii este o rezervație mixtă: botanică și biologică. Accesul în rezervație se face din DN 3 Constanța – Ostrov. Aria protejată are o spectaculozitate aparte datorită structurii particulare a substratului geologic ce oferă premisele unui relief de tip carstic, care, în centrul rezervației, este reprezentat de o vale largă - Valea Canaraua-Fetii, cu aspect de canion, cu pereți de calcar de până la 40 m înălțime, brăzdați de fisuri, nișe, uneori grote, chiar peșteri. Microclimatul existent, ca și relieful carstic au permis concentrarea într-un teritoriu relativ mic a numeroase specii de plante (aproximativ 1000 de specii de plante superioare, reprezentând 27% din flora României) și faună, aria naturală protejată cuprinzând numeroase specii de animale rare, de origine submediteraneeană, balcanică sau pontică. Valoarea remarcabilă a sitului este dată de prezența speciilor rare de floră, a speciilor de ornitofaună protejate la nivel internațional, a speciilor de mamifere și reptile și a speciilor de nevertebrate. Legenda de la Limanu Peștera Limanu este un monument al naturii. În suprafață de un hectar, peștera este amplasată la cinci kilometri sud – vest de municipiul Mangalia. Peștera se întinde mai mult pe orizontală, rețeaua de galerii fiind împărțită în trei sectoare, începând din nord spre sud astfel: sectorul întâi de lângă intrare are o importanță deosebită, deoarece multe dintre galeriile sale adăpostesc colonii importante de lilieci. Liliacul românesc – specie periclitată - a fost descrisă pentru prima dată în România, în peștera Limanu. Sectorul al doilea este situat în partea centrală a peșterii, are un număr redus de galerii, unde au fost identificate fragmente de ceramică, îndeosebi amfore de proveniență romană. Sectorul al treilea al peșterii se găsește în partea sudică a labirintului. Localnicii plătesc încă tribut legendelor locului. O legendă spune că prin acel loc se face o trecere în Bulgaria. În urmă cu 2.000 de ani, pe timpul unui război între regatele lui Rolex și lui Dapix, s-a petrecut un incident crud. Potrivit cronicarului Dio Cassius, una dintre armate a dobândit sprijinul legiunii romane, obținând astfel o victorie rapidă. Armata învinsă s-a ascuns într-o mare peșteră numită Keirys, despre care unii cred că ar fi vorba de peștera din Limanu. Mitul mai spune că inamicii au zidit intrarea, condamnându-i la moarte pe cei învinși.