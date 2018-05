Președintele francez, Emmanuel Macron:

"Europa trebuie să garanteze ordinea multilaterală mondială"

Ştire online publicată Vineri, 11 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Europa are de acum misiunea de a garanta ordinea multilaterală mondială slăbită, a declarat președintele francez, Emmanuel Macron, la o zi după decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul nuclear iranian, relatează agenția AFP, consultată de Agerpres.„Ne aflăm într-un moment istoric pentru Europa, care are misiunea de a garanta această ordine multilaterală pe care am creat-o la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial și care este astăzi uneori bulversată”, a declarat Emmanuel Macron, într-un interviu acordat televiziunii naționale din Germania.Președintele american, Donald Trump, a decis să retragă Statele Unite din acordul semnat în 2015 între Iran și Grupul 5+1 (SUA, Marea Britanie, Franța, Rusia, China și Germania) cu scopul de a controla ambițiile nucleare ale Teheranului.Decizia a intervenit după mai multe anunțuri similare ale Washingtonului, precum ieșirea din Acordul de la Paris privind schimbările climatice sau amenințarea cu introducerea unor taxe vamale punitive. Ele se înscriu în dorința afișată de Donald Trump de a rupe cu multilateralismul.„Există elemente de tensiune, dar există, de asemenea, și elemente de ancorare și legături foarte strânse”, a subliniat șeful statului francez. Cu Statele Unite, „avem un dezacord în privința Iranului”, a mai spus șeful statului francez.Pe plan comercial, „cred că Europa trebuie să se facă respectată, suntem o mare putere a comerțului internațional”, a continuat el, în contextul în care Donald Trump amenință mai multe țări, printre care membrii UE, cu impunerea de taxe vamale asupra importurilor de oțel și aluminiu. „Avem reguli, cele ale Organizației Mondiale a Comerțului, trebuie să le facem respectate și să le respectăm reciproc”, a insistat Macron.Omologul său german, Frank-Walter Steinmeier, s-a declarat îngrijorat de „schimbările substanțiale” din relația transatlantică după instalarea la puterea a lui Donald Trump.„Avem o nouă administrație americană care nu ne mai consideră ca făcând parte dintr-o comunitate mondială în cadrul căreia acționăm împreună, dar care vede lumea fundamental ca o arenă unde fiecare trebuie să-și găsească propriul drum”, a explicat șeful statului german.