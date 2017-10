„Eu i-aş fi dat premiul lui Naomi, pentru că a fost o băşcălie generală”

Cornel Constantiniu, despre Festivalul de Muzică Ușoară Mamaia:

„Eu i-aș fi dat premiul lui Naomi, pentru că a fost o bășcălie generală”

Ştire online publicată Miercuri, 24 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În ultimul număr al revistei „Q Magazine”, cântărețul și muzicologul Cornel Constantiniu se declară nemulțumit de faptul că nu a fost invitat să facă parte din juriu la ediția de anul acesta a Festivalului Național de Muzică Ușoară Mamaia. Șeful Departamentului de Cultură din cadrul Consiliului Județean Constanța, Cristian Zgabercea, susține că îl va invita pe artist, „probabil, la anul”, motivând că acesta nu a fost invitat să facă parte din juriu din cauza problemelor sale de sănătate. O altă nemulțumire a lui Cornel Constantiniu legată de Festivalul Mamaia este faptul că printre membrii juriului s-au aflat și soliști, ceea ce ar instiga la subiectivitate. În replică, Cristian Zgabercea susține că „cei mai buni specialiști sunt soliștii, criticii nefiind artiști”. De asemenea, Cornel Constantiniu s-a pronunțat și în privința câștigătoarei de anul acesta a festivalului, Irina Popa, susținând că „au nenorocit-o pe această fată, pentru că ea, plecând de acolo cu marele premiu și cu o mașină, are impresia că mâine va fi mare vedetă”. Din interviul publicat în Q Magazine, redăm fragmentul referitor la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia: „Q: S-a încheiat Festivalul Național de Muzică Ușoară de la Mamaia. L-ați urmărit? C.C.: M-am uitat la fiecare seară a festivalului. Eu nu înțeleg de ce nu sunt chemat în juriu. Niciodată. Sunt absolvent de actorie, sunt în acest domeniu de zeci de ani și cred că știu să apreciez o evoluție pe scena unui concurs. În același timp, mă gândesc că obiectivitatea de care am dat dovadă cu ani în urmă, când am fost chemat în juriu, a deranjat. Am mai rămas doar eu (în condițiile în care Dan Spătaru a murit, Aurelian Andreescu la fel și, totuși, nu sunt chemat în comisii. De ce? Pentru că nu pot fi cumpărat. Asta este adevărat. Aș vrea ca acest lucru să se știe: un om care nu poate fi cumpărat în niciun fel, nu are loc în juriu. Eu am învățat de la maestrul Finteșteanu un lucru foarte important: în artă nu se discută cu milă și cu relații, decât pe moment, dar, ca să rămâi în amintirea oamenilor, trebuie să ai talent și să muncești foarte mult. Or, în secunda în care ei dau un premiu foarte important, așa cum este trofeul acestui festival, cuiva care nu merită, pentru că nu ai cum să nu simți dacă o persoană trece testul timpului sau nu, l-ai nenorocit pe viață. Acel concurent va avea senzația că poate să reprezinte ceva, dar va eșua. Dacă judeci lucrurile astfel într-o comisie nu înseamnă că ești rău, înseamnă profesionalism. În ceea ce mă privește, se aduce scuza că sunt bolnav. Dar, să fie clar, când faci parte dintr-o comisie, nu contează dacă te bâlbâi sau nu, acolo scrii, auzi cu urechea profesionistului și pui o notă, apreciezi un moment artistic. Anul acesta au fost în juriu doi soliști și nu este normal. Ce facem: luăm câte doi dintr-un domeniu? Ce-a fost asta? Un aranjament? După părerea mea, ar fi trebuit să fie un regizor, un interpret, un coregraf, un textier, un muzicolog etc. Q: Ce impresie v-a lăsat Irina Popa, câștigătoarea Trofeului? C.C.: Apropo de câștigătoare: de ce a fost schimbat regulamentul în ultima clipă? Este o aberație să spui că trofeul merge la concurentul/concurenta care a luat cele mai mari note. Este un aranjament ordinar. Ea a luat Premiul Presei. Jurnaliștii nu au dat note, iar de la juriu nu a luat niciun premiu. Consider că au nenorocit-o pe această fată, pentru că ea, plecând de acolo cu marele premiu și cu o mașină, are impresia că mâine va fi mare vedetă. Dar eu cred că poimâine nu va mai ști nimeni nimic de ea. Ei știu foarte bine că nu a fost nicio voce care să se impună ca timbru, degeaba au spus că a fost concurența extraordinară la fete, nu a existat nicio personalitate puternică. Atenție! În 1971, Marele Premiu a fost luat de Dida Drăgan și cu mine! Noi suntem și astăzi aici. Asta cred că este esența profesionalismului în devenire. Eu, dacă aș fi fost în juriu, i-aș fi dat premiul lui Naomi, pentru că a fost o bășcălie generală și, la asemenea amatorism, procedăm în consecință. Vorbind serios însă, eu nu aș fi acordat Marele Premiu. Ca să nu mai zic de prezentare...Maia Morgenstern, care este o actriță imensă de teatru și de film, Bodochi, care este un actor excepțional, nu au ce căuta în estradă! Prezentarea de estradă este o altă meserie! Stela Popescu a prezentat Mamaia alături de Ștefan Bănică și era regal! Să se uite la italieni cine prezintă un festival, să se uite la americani... Nu se face teatru pe replică în estradă, pentru că atunci nu mai este nici teatru, nici firesc. Le-a făcut un foarte mare deserviciu acestor actori mari ai țării. Eu o iubesc și o apreciez pe Maia în mod special, dar trebuie să știi unde te bagi. Cei doi tineri sunt onorabili la nivelul de amatorism al festivalului. Cine crede că meseria de prezentare în estradă este ușoară, se înșeală! La noi este ideea fixă, lansată de amatorii care decid că numai foarte tinerii pot intra în scenă. Nu-i adevărat! Reușita ține și de experiența foarte mare. Pe Octavian Ursulescu, unul dintre cei mai buni, l-au dat deoparte pentru că este bătrân. Ce înseamnă asta? Merge în cârje? Este bine să spunem lucrurilor pe nume, poate așa vom scăpa de acest amatorism balcanic. Ne îmbătăm cu apă rece, ne facem genii fiind mediocri. Șeful culturii din Constanța a ținut, în seara de Gală, un discurs comunist, de jumătate de oră, sinistru. Domnul Sassu a fost în sală, nu și-a dat seama de dezastru? Sau nu se pricepe la artă? Părerea mea este că nu se pricepe. Eu nu mă bag în inginerie sau în medicină.”