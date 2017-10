Eu ce program aleg?

Pentru un IMM, alegerea unui program de finanțare poate fi prima și probabil cea mai mare problemă. Condițiile de eligibilitate diferă de la un program la altul și, de cele mai multe ori, nu se știe care dintre schemele de finanțare (de stat sau ale Uniunii Europene) va deveni operațională mai întâi. În general, anunțul că un program va deveni operațional se face cu circa 2-3 săptămâni înainte, fapt care îi determină pe manageri să alerge panicați din loc în loc, pentru a obține avize și autorizații. A alege cu mult înainte programul prin care vrei să obții o finanțare este, deocamdată, cea mai bună soluție, întrucât firmele au mult timp la dispoziție ca să își pregătească documentația necesară. Desigur, există șanse ca un alt program să devină operațional mai repede, dar sunt atât de multe programe mici și mari, scheme de finanțare, granturi și ajutoare necondiționate, încât nimeni nu va sta să le urmărească pe toate. Finanțare de la 5.000 euro pentru retehnologizare Spre exemplu, schema de finanțare „Creșterea compe-titivității industriale”, gestionată de Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF), are un buget de 40 milioane lei și se adresează agenților economici care activează în industria prelucrătoare. Programul finanțează implementarea și certificarea sistemelor de management al calității/mediului (în proporție de 75%), dotarea și modernizarea laboratoarelor de testare și etalonare (65%), certificarea și obținerea etichetei ecologice pentru diferite produse (65%), asimilarea de tehnologii și produse noi și aplicarea invențiilor protejate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (65%), realizarea de planuri de restructurare/dezvoltare (50%), organizarea de standuri de prezentare a produselor (30%) și înregistrarea și protejarea pe piața externă a mărcilor, desenelor și modelelor industriale românești (45%). Suma maximă care poate fi contractată este de cel mult 90.000 euro, pentru o perioadă de trei ani, pentru unul sau chiar mai multe proiecte. Valoarea minimă a unui proiect trebuie să fie însă de 5.000 euro. Mai multe informații pot fi găsite de pagina de Internet www.minind.ro. Micro-credite pentru start-up-uri Pentru microîntreprinderi sau firme nou-înființate, cele mai avantajoase sunt schemele de micro-credite. Desigur, nu există prea multe oportunități, întrucât majoritatea programelor se axează pe finanțarea firmelor cu potențial mare de dezvoltare. Centrul de Dezvoltare Eco-nomică (CDE) derulează, până pe 31 iulie 2013, o schemă de micro-credite, cu un buget de 7 milioane dolari, asigurat de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Banii se acordă in baza unui plan de afaceri, care poate fi depus la sediile regionale ale CDE, nivelul maxim al finanțării fiind de 25.000 euro. Informații suplimentare pot fi găsite pe site-ul www.cde.ro. De asemenea, în perioada decembrie 2006 – decembrie 2010, este activă o schemă de micro-finanțare, cu un buget de 80 milioane euro (fonduri Phare și BERD). Schema este gestionată BERD România și acordă credite de cel mult 25.000 euro (microîntreprinderi), respectiv 50.000 euro (firme nou-înființate), pe o perioadă de maximum trei ani. Marile „nebuloase” Un alt tip de program este cel „serios”, dar de care nu se știe absolut nimic concret. Este cazul proiectului „Economie bazată pe cunoaștere” (EBC), care va începe cândva în 2008 și va ține fix 12 luni. Proiectul este inițiat de guvern, prin intermediul Ministerului Comuni-cațiilor și Tehnologiei Informației (MCTI), cu sprijinul Băncii Mondiale. Obiectivul general al EBC, potrivit datelor de pe site-ului oficial al MCTI, este „familiarizarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii cu tehnologii inovative, de înaltă productivitate, care pot asigura trecerea la un mediu de afaceri performant”. Mai exact, programul va finanța implementarea de către IMM-uri a soluțiilor performante de e-business și e-commerce. Banii europeni sunt la fel buni Pe lângă finanțările din fonduri „autohtone” (la care se adaugă și cele 12 programe derulate de Ministerul pentru IMM-uri, cu un buget cumulat de peste 100 milioane lei), o soluție sigură de a obține o finanțare sunt proiectele cu sprijin financiar de la Uniunea Europeană. În primul rând, cel mai mare program este cel operațional sectorial (POS 2007 - 2013), însă există și alternative. Astfel, pe 30 noiembrie 2008 debutează programul „Asistență IMM pentru achiziționarea de servicii de consultanță în afaceri”, care are un buget de 11,2 milioane euro (fonduri Phare plus cofinanțare de la bugetul de stat). Programul, gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor (MDLPL), se adresează IMM-urilor și ONG-urilor care promovează segmentul micilor întreprinzători. Concret, IMM-urile vor putea obține reduceri atunci când achiziționează servicii de consultanță (asistență pentru management, marketing, instruirea resurselor umane și la producție/export sau la obținerea de finanțări). La aceeași dată va începe și o schemă de investiții care sprijină inițiativele IMM-urilor în segmentul managementului deșeurilor. Bugetul previzionat este de 8,67 milioane euro, tot din fonduri Phare. Obiectivul programului este acordarea de asistență financiară întreprinderilor mici și mijlocii care fac eforturi de reducere a volumului deșeurilor produse. Mai multe informații despre cele două scheme Phare pot fi găsite pe site-ul MDLPL (www.mdlpl.ro).