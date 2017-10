„Eu am câştigat alegerile la Techirghiol, partidul le-a pierdut“

PD-L-istul Florea Constandin:

„Eu am câștigat alegerile la Techirghiol, partidul le-a pierdut“

Candidatul PD-L de la Techirghiol, Florea Constandin, a pierdut fotoliul de primar al localității într-un mod cel puțin suspect. Deși la închiderea urnelor a ieșit câștigător la diferență de un vot, în cele din urmă, prin contestații simultane ale contracandidatului liberal, a pierdut lupta la Biroul Electoral Județean, care l-a scos câștigător pe Adrian Stan cu un vot mai mult. În acest condiții, Florea Constandin a făcut contestație la București, care i-a fost însă respinsă. „S-a pronunțat și BEC București și am pierdut cu 9 la 8. Cei opt judecători din BEC au votat în favoarea mea, însă reprezentanții partidelor politice au votat toți împotrivă. A fost, pur și simplu, un vot politic. A fost totul regizat în așa fel încât să pierd alegerile”, a declarat democrat-liberalul, care a precizat că va apela la instanța de contencios administrativ pentru a-și găsi dreptatea. Ce l-a deranjat cel mai tare pe Florea Constandin a fost însă atitudinea propriului partid în această situație, care i-a întors pur și simplu spatele. „Nimeni de la PD-L Constanța nu m-a ajutat cu nimic. M-au lăsat singur. Eu i-am și spus domnului Videanu, cu care m-am întâlnit de dimineață (n.r. – ieri dimineață), că eu am câștigat alegerile la Techirghiol, însă partidul le-a pierdut. Mi-a dat dreptate pentru că știe și el ce este la Constanța. Nu e posibil să nu am niciun ajutor de la ai mei. Președintelui partidului, domnului Onaca, dacă îi mai explicam încă de trei ori, tot nu ar fi înțeles ce se întâmplă. Iar domnul Popescu era plecat. Trebuie să spun lucrurilor pe nume. PD-L Constanța nu există, este în disoluție. Însă sunt convins că cei de la București nu vor lăsa lucrurile așa. Urmează alegerile parlamentare, cele prezidențiale, iar cei de la centru nu vor mai permite mult timp debandada de la Constanța”, a mai declarat Constandin.