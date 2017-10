Estonia va înlocui Marea Britanie la preşedinţia UE

Estonia va înlocui Marea Britanie la președinția UE

Ştire online publicată Joi, 28 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Estonia va devansa cu șase luni președinția sa prin rotație pentru a înlocui Marea Britanie în fruntea Consiliului Uniunii Europene, în al doilea semestru din 2017, după ce Londra a renunțat oficial la aceasta, au confirmat cele 28 de state membre ale UE, relatează AFP.Ele au oficializat astfel, în scris, o decizie a ambasadorilor celor 28 de state membre, anunțată la 20 iulie. De asemenea, au aprobat propunerea ca toate președințiile Consiliului UE să fie devansate cu jumătate de an în ordinea prevăzută în prezent.Croația, ultima țară care a aderat la UE în 2013 și care nu era înscrisă în calendar până în prezent, va asigura președinția în primul semestru din 2020, potrivit comunicatului Celor 28.Cu același prilej, statele membre au dezvăluit calendarul pentru perioada cuprinsă între 2020 și 2030.Țara care deține președinția prin rotație are misiunea de a organiza reuniunile celor 28 de state membre. Ea stabilește agenda discuțiilor și dă astfel un anumit impuls subiectelor tratate. De la 1 iulie, Slovacia asigură această președinție.Marea Britanie a anunțat, miercurea trecută, că renunță să asigure președinția prin rotație a Consiliului UE din iulie-decembrie 2017, prima consecință concretă a votului asupra Brexitului.Premierul britanic, Theresa May, a explicat că țara sa „va fi extrem de ocupată cu negocierile privind ieșirea din UE”.România va deține președinția Uniunii Europene în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019.