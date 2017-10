Eşecul summitului privind bugetul umbreşte imaginea Uniunii Europene

Eșecul summitului privind bugetul umbrește imaginea Uniunii Europene

Ştire online publicată Luni, 26 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Eșecul summitului liderilor europeni, care nu au reușit, vineri, să definească un proiect de buget comun, umbrește imaginea unei Europe laureate a premiului Nobel pentru Pace, dar fără viziune și încă îngropată în criză, comentează AFP.După două zile de „conclav”, o multitudine de întâlniri bilaterale, cei 27 de șefi de stat și de guvern din UE nu au reușit să surmonteze diviziunile. Ei au plecat fără un acord asupra bugetului pentru 2014-2020 și fără umbră de compromis. Singura promisiune care angajează liderii europeni este de a se revedea la începutul anului viitor.La ieșirea de la summit, toți liderii au încercat să minimizeze eșecul. „Nu este o dramă”, au insistat mai mulți oficiali, între care și președintele francez François Hollande sau cancelarul german Angela Merkel. Veteran al summiturilor privind bugetul, luxemburghezul Jean-Claude Juncker a amintit că niciodată un proiect de buget multianual nu a fost adoptat „din prima încercare”.Dar eșecul summitului, cu siguranță previzibil, se adaugă altor disfuncționalități care generează îndoială în Europa. Liderii europeni nu s-au înțeles dacă trebuie să taie sau nu 30 de miliarde de euro în plus. „Sumele în joc sunt derizorii - 0,1 la sută din PIB-ul comunitar. Am asistat la un spectacol penibil în ultimele două zile”, a reacționat Catherine Trautmann, lidera socialiștilor francezi din Parlamentul European. „Câteva miliarde în plus sau în minus. Ce discuție ridicolă”, a declarat liderul liberalilor europeni, fostul premier belgian Guy Verhofstadt, un federalist convins.În trei ani, liderii europeni s-au întâlnit de 26 de ori în cadrul unui summit. Miniștrii de Finanțe au organizat peste 40 de reuniuni. Ei se vor întâlni însă din nou, luni, la Bruxelles, pentru a încerca să se înțeleagă în privința deblocării unei noi tranșe de ajutor pentru Grecia, promisă din iunie.În acest climat, cetățenii europeni, în special cei din țările cele mai afectate de criza datoriilor, se îndepărtează de Europa, situație de care profită partidele populiste eurosceptice. În Marea Britanie, miniștrii Guvernului lui David Cameron vor ca Londra să părăsească nava europeană.„Eșecul negocierilor privind viitorul buget european pe termen lung al UE este o rușine. Sunt dezamăgit, deoarece aceasta înseamnă că am lăsat mitomanii și euroscepticii să domine negocierile”, a deplâns Joseph Daul, liderul grupului eurodeputaților conservatori și democrat-creștini.