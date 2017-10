Erdogan "fumegă". Autorităţile demit generali şi amirali, închid zeci de ziare şi posturi TV

2

Felicitari Erdogan

Felicitari domnului Presedinte Erdogan pentru felul exemplar cum trateaza puterea suprema legitim aleasa in stat. Daca si la Ceausescu s-ar fi intamplat la fel, traiam boiereste acum nu ca niste capsunari. Daca armata si securitatea il aparau pe Ceausescu, aparau DEMOCRATIA si Presedintele ales de popor, acum eram cineva in Europa, acum suntem ultimii, adica coada Europei, sau coada vacii nebune, vacile nebune fiind desigur pe rand Ion Iliescu, Constantinescu si Basescu, in functia vacii nebune acum fiind cretinozaurul de filogerman, roman get beget, Iohannis Fainosag.