Erdogan explică de unde a venit ordinul prin care a fost ucis jurnalistul saudit

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat vineri că ordinul de a-l ucide pe jurnalistul Jamal Khashoggi a venit de la ''cele mai înalte niveluri ale guvernului saudit'', dar el l-a exonerat, de asemenea, pe regele Salman de orice responsabilitate în acest caz, potrivit unui articol publicat în ziarul The Washington Post, relatează vineri AFP, scrie Agerpres."Aș dori să subliniez faptul că Turcia și Arabia Saudită au relații de prietenie", a continuat Erdogan. "Nu cred o singură clipă că regele Salman, gardian al sfintelor moschei, a ordonat lovitura împotriva lui Khashoggi", a adăugat el.Asasinarea jurnalistului saudit, critic al regimului saudit și colaborator al Washington Post, a afectat imaginea regatului sunnit și în special a prințului moștenitor Mohammed bin Salman, care exercită în realitate puterea.Editorialistul Jamal Khashoggi, colaborator al The Washington Post, a fost ucis la 2 octombrie la consulatul saudit din Istanbul, unde s-a dus pentru un demers administrativ în vederea căsătoriei sale cu o tânără din Turcia, Hatice Cengiz."Știm că autorii asasinatului se află printre cei 18 suspecți deținuți de Arabia Saudită. Știm, de asemenea, că acești indivizi au venit pentru a le executa ordinele: să-l omoare pe Khashoggi și să plece. În cele din urmă, știm că ordinul de a-l ucide pe Khashoggi a venit de la cele mai înalte niveluri ale guvernului saudit ", a scris de asemenea președintele turc, potrivit articolului publicat în The Washington Post.