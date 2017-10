Epidemie în Coreea de Sud. Alţi doi oameni au MURIT, din cauza virusului MERS

1

minciuna

Voi ziaristilor care va scrie-ti articolele numai publicati stiri prea exagerate.In primul rand persoana care va traduce informatiile ptr.voi verificati-le inainte de a le posta publicati prea exagerat.Sunt romani care traiesc in Korea de Sud o multime si nu le e frica si nu fug din calea virusului.Ultimele informatii si cele mai recente publicate aseara de mass media au explicat foarte logic pe marile ecrane situatia este sub control si nr.de pacienti infectati cu MERS este in mare scadere.Informatiile pe care le ati publicat sunt vechi de 3 saptamani in urma.Si numai 4 persoane au murit si cei mai afectati sunt batranii.A murit un domn de 86 de ani si o doamna de56 de ani,un batranel de 70 de ani si o doamna de 60 de ani.Persoanele aveau probleme medicale mai vechi cu plamanii,infectii respiratorii,si prima persoana avea asm. Voi ziaristilor cand publicati informati publicul in conditii mai serioase.