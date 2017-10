Epidemia de gripă face ravagii în SUA. Luna februarie aduce gripa şi în România

Epidemia de gripă face ravagii în SUA. Luna februarie aduce gripa și în România

Ştire online publicată Vineri, 11 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Epidemia de gripă din Statele Unite, care s-a declanșat mai devreme decât de obicei, la începutul lui decembrie, afectează majoritatea statelor țării, provocând moartea a 18 copii și spitalizarea a peste 2.200 de persoane, relatează AFP."Se pare că acesta este cel mai urât sezon de gripă pe care l-am avut în ultimii zece ani", a apreciat doctorul Anthony Fauci, director la Institutul național pentru alergii și boli infecțioase (NIAID), amintind în schimb că sezonul 2012 a fost unul dintre cele mai blânde.Acesta este diferit. Gripa a început cu câteva săptămâni mai devreme cu un număr mare de cazuri încă de la începutul lunii decembrie, în timp ce de obicei abia la jumătatea lui ianuarie se constată o creștere puternică a numărului de bolnavi, cu apogeul la sfârșitul lui februarie, a explicat el pentru AFP."Nu este semn bun când se constată o astfel de accelerare a infecțiilor atât de devreme, un fenomen care anunță de obicei o epidemie de gripă urâtă", adaugă el. În plus, tulpina dominantă în acest an este H3N2, responsabilă de-a lungul timpului de simptome mai grave decât alte tipuri de virusuri, a subliniat el.Pentru moment, bilanțul numărului de morți nu include decât copii, ceea ce se explică prin faptul că Centrul federal pentru controlul și prevenirea bolilor este obligat prin lege să anunțe decesele pediatrice. Bilanțul deceselor în rândul adulților va fi cunoscut la sfârșitul sezonului.Extinderea epidemiei de gripă și efectele sale în rândul populației sunt măsurate prin estimarea numărului de persoane care au mers la urgență și în cazul cărora a fost confirmat diagnosticul, explică medicul. În acest an, proporția este destul de ridicată, apropiindu-se de nivelurile de gripă din sezonul 2003-2004, considerat ca sever moderat.În ultimele patru săptămâni, proporția persoanelor care și-au consultat medicul sau au mers la spital cu simptome de gripă a trecut de la 2,8 la sută la 5,6 la sută, potrivit CDC. Anul trecut, acest prag a culminat cu 2,2 la sută, iar în 2003-2004 a ajuns la 7,6 la sută. Subliniind că severitatea epidemiei nu este cunoscută încă, doctorul Joe Bresee, directorul serviciului de epidemiologie și prevenție a bolilor, subliniază că "un număr mare" de persoane a fost deja afectat de boală."Primim, de asemenea, rapoarte care anunță gripe puternice și spitalizări", a adăugat el. În prezent, 41 de state și orașul New York prezintă un număr ridicat de persoane bolnave de gripă. În unele zone, situația este considerată critică, în timp ce spitalele abia fac față afluxului de bolnavi. Primarul din Boston (Massachusetts, nord-est), Thomas Menino, a decretat stare de urgență medicală miercuri după ce orașul a înregistrat 700 de cazuri confirmate de gripă, de zece ori mai mult decât în tot sezonul precedent.În Allentown din Pennsylvania (est), un spital a ridicat un cort în exterior pentru a primi și examina persoanele gripate. Unele spitale aglomerate trimit bolnavii cu ambulanțele către alte centre spitalicești. Vestea bună este că vaccinul din acest an corespunde tulpinii dominante, ceea ce ar urma să confere o protecție de 60-65 la sută, afirmă doctorul Fauci, adăugând că nu este prea târziu pentru a se vaccina. Chiar dacă te îmbolnăvești de gripă în cazul în care ai fost vaccinat, simptomele vor fi probabil mai ușoare, a subliniat el.