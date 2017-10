Enel îţi numără kilowaţii prin telefon

Enel îți numără kilowații prin telefon

Enel Energie SA a decis să schimbe modalitatea de facturare a energiei electrice. Numai că societatea acționează în forță. Nu s-a făcut nicio campanie de informare, în schimb, clienții sunt nevoiți să înghită modificările Enel. Enel își permite să facă legea pe piața românească sub ochii indulgenți ai autorităților. Contractul de preluare a Electrica Dobrogea rămâne și astăzi un mister. Investiții nu se fac. Sute de gospodării din mediul rural și urban nu au energie electrică, iar sistemul de alimentare din orașul Constanța cedează tot mai des. Acum, Enel, vine în forță și-și obligă clienții să înghită o nouă convenție de facturare. Costel Mitu, unul dintre clienții Enel, ne-a mărturisit că a trecut pe la casieria Enel din Tomis III pentru a lăsa convenția de facturare nesemnată, specificând: „Nu sunt de acord”. „Mi s-a spus sec că dacă nu îmi convine n-am decât să mă plâng la Timișoara, locul unde aparent s-ar afla sediul acestui Enel. După îndelungi insistențe, mi s-a dat un număr de înregistrare. Restul convențiilor erau adunate într-o cutie”, ne mărturisește el. Clientul reclamă faptul că un consumator nu are posibilitatea de a nu fi de acord cu noul sistem de facturare pentru că, în cazul în care nu semnează convenția, aceasta intră automat în vigoare de la 1 iulie. În privința prețurilor și tarifelor, convenția precizează: „Facturile sunt calculate la tariful stabilit în contractul de furnizare a energiei electrice, ținându-se cont de prețurile în vigoare la data emiterii facturii”, fără să se spună formula de calcul, care este diferența dintre tarif și preț sau cum influențează prețurile în vigoare tarifele din contract. Ne referim la prețul pâinii, al uleiului? Costel Mitu le cere reprezentan-ților Enel să explice cum este posibil ca un act adițional la contract, așa cum este convenția de facturare, să facă parte din acel contract, fără a fi semnat de ambele părți. Ori, Enel impune această convenție fără drept de apel. Cum poate proceda clientul? Prima modalitate este facturarea o dată la două luni a consumului de energie electrică, în cazul în care clientul comunică indexul telefonic prin serviciul gratuit TELECITIRE. A doua modalitate este facturarea o dată la două luni a unui consum estimat de energie electrică, în cazul în care clientul nu comunică indexul contorului. Numai că sistemul TELECITIRE nu poate să funcționeze decât pe liniile telefonice digitale. Și poate reprezentanții Enel nu știu că mai multe sate constănțene nu au sistem de telefonie. Deci, acești oameni cum vor anunța consumul energiei? Vor aprinde focuri pe dealuri sau prin porumbei voiajori? Am încercat să apelăm numărul gratuit, dar și 0241805920 și 0256405050 de unde, conform directorul general Mario Coni, puteam afla informații ulterioare privind noua modalitate de facturare. La primul număr suna ocupat, iar la cel de-al doilea, după ce am acceptat să se înregistreze convorbirea pentru „îmbunătățirea serviciilor”, am tot așteptam să ne preia un operator.