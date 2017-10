Endocrinologia s-a mutat doar cu numele

O casă sinistră, veche, cu „pretenții” de unitate sanitară. De mai bine de șapte ani, Compartimentul de Endocrinologie, din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, funcționează într-o clădire dărăpănată, fără ca autoritățile să ia vreo măsură. În luna iulie, conducerea Spitalului Județean anunța că a găsit, în sfârșit, o soluție - mutarea bolnavilor, de la 1 octombrie, în clădirea alăturată, în spațiul unde-și desfășura activitatea Catedra de Anatomie a Facultății de Medicină. Au trecut mai bine de două luni de la termenul precizat, iar bolnavii și cadrele medicale se află tot în clădirea dărăpănată. Doar placa de pe peretele de la intrare, pe care stă scris numele secției, a fost mutată pe clădirea vecină, care are nevoie de igienizare. Iar, până acum, nimeni nu s-a sinchisit să facă asta. „O să se mute, încercăm să găsim banii necesari pentru igienizare. Probabil că o să igienizăm pentru început două - trei saloane, ca să se poată muta bolnavii. Facem eforturi pentru a găsi o soluție”, a declarat dr. Ioan Tiberiu Tofolean, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. N-ar fi prima dată când conducerea celei mai mari unități sanitare din județ face astfel de promisiuni. În plus, soluția găsită de autoritățile sanitare este una provizorie, întrucât clădirea alăturată este foarte veche, iar pe la colțuri crăpăturile se adâncesc pe zi ce trece. Semnalul de alarmă cu privire la nesiguranța clădirii unde funcționează Compartimentul de Endocrinologie a fost tras acum mai bine de un an, când americanii de la baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu au vrut să dea o mână de ajutor și au început renovarea clădirii. O parte din podeaua holului care duce spre grupurile sanitare s-a surpat, militarii și-au dat seama că munca lor este în van, așa că au renunțat. De atunci, deși a fost clar că pericolul este foarte mare, nimeni nu a luat nicio măsură. Adresabilitatea Compartimentului de Endocrinologie este ridicată. În afară de constănțeni, acolo vin pentru a-și recupera sănătatea pacienți din Tulcea, Ialomița, Călărași. Bolnavi care se sperie atunci când văd condițiile în care vor fi spitalizați.