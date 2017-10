Emmanuel Macron cere reducerea afluxului de muncitori detaşaţi din Europa de Est

Emmanuel Macron cere reducerea afluxului de muncitori detașați din Europa de Est

25 Mai 2017

Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut joi Comisiei Europene sa ia mai multe masuri pentru a reduce afluxul de muncitori slab calificati detasati din Europa de Est in Franta, afirmand ca acest lucru afecteaza suportul pentru Uniunea Europeana, scrie Reuters.Dupa o intalnire cu seful executivului european, Jean-Claude Juncker, la Bruxelles, Macron le-a spus ziaristilor ca este hotarat sa reformeze Franta, sa-i revitalizeze economia dar si Uniunea Europeana trebuie sa protejeze standardele de viata."Alaturi de aceasta Franta care reformeaza, care transforma, care revizuieste, avem nevoie de o Europa care sa protejeze", a spus Macron.Tarile europene sunt divizate in privinta acestui subiect, intre estul sarac si vestul bogat, in privinta regulilor actuale potrivit carora soferi bulgari de camion sau muncitori lituanieni in constructii pot lucra pe perioade limitate in Franta si sa fie platiti cu salarii la nivelul Europei de Est.Noi decizii pe marginea acestei legislatii sunt asteptate luna viitoare.