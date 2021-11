Emmanuel Macron, acuzat că a schimbat drapelul Franței fără să anunțe cetățenii

Președintele francez a luat decizia de a schimba culoarea drapelului francez. Este informația transmisă de publicaţia Europe1.



Este un detaliu pe care nimeni nu l-a observat și totuși, unul semnificativ: steagul francez și-a schimbat culoarea. Franța are în continuare aceleași culori, albastru-alb-roșu, dar albastrul în cauză nu mai este la fel la Palatul Elysée de un an, dezvăluie Louis de Raguenel, șeful serviciului politic al publicaţiei Europe1.



Potrivit Realitatea.net, acum este un bleumarin care este afișat pe toate clădirile anexate Palatului Elysée, Adunării Naționale, și chiar Place Beauvau, la Ministerul de Interne, sub conducerea prefectului François Xavier Lauch, fostul șef de cabinet al lui Emmanuel Macron care acum lucrează pentru Gérald Darmanin.



"Emmanuel Macron a atins simbolurile țării noastre fără să vorbească vreodată despre ele. Decizia de schimbare a culorii drapelului francez a fost luată de Președintele Republicii pe 13 iulie 2020, îndemnat cu tărie de o persoană puțin cunoscută publicului larg, un anume Arnaud Jolens, directorul de operațiuni al Palatului Elysee, precum și Bruno Roger-Petit, consilierul de memorie al președintelui. Dar și cu o mică complicitate a marinarilor care alcătuiau pe atunci personalul special al Elysee-ului din jurul amiralului Rogel. Trebuie să știți că Marina Franceză a folosit întotdeauna acest bleumarin", transmit jurnaliştii Europe1.













