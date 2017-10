Emil Nanu, accidentat serios în amicalul Farului cu Cerno More

Vârful farist a suferit miercuri o disjuncție claviculară, care se va vindeca în 2-3 săptămâni. Din disputa cu bulgarii au mai ieșit „șifonați” Voiculeț și Pantelie (entorsă). Emil Nanu s-a accidentat cu cinci minute înainte de finalul partidei. „Alergam, un adversar a întins piciorul, iar eu am căzut rău, pe umărul drept. După meci, am mers la spital, unde examenul a relevat că am disjuncție claviculară. În cel mai fericit caz, se va vindeca în două săptămâni, iar termenul maxim e de trei săptămâni”, a declarat jucătorul, pentru „Cuget Liber”. Ghinionist, Nanu a pățit același lucru ca în stagiul de pregătire de anul trecut, din Austria, când, cu trei minute înainte de finalul ultimului amical cu Dnepr Dnepropetrovsk, a suferit o entorsă, care l-a împiedicat apoi să mai facă parte din lotul care a participat la al doilea stagiu extern de vară al „rechinilor”, din Germania. Acum, nu se va mai întâmpla însă așa, jucătorul urmând a merge în Antalya. „Mor de ciudă. Nu am avut nimic în perioada grea a pregătirii, cea fizică, iar acum, când a început partea mai frumoasă, cu mingea și cu meciurile, m-am accidentat. O să mă pregătesc cum pot în Antalya. Îmi va fi destul de greu, mai ales cu spălatul, pentru că am un bandaj complex, iar mâna mi-a fost legată de corp, dar asta e, fără efort și sacrificii nu poți reuși în fotbal. Voi pierde ceva din acumulări, e normal, dar încerc să pierd cât mai puțin”, ne-a mai spus Nanu, folosit mijlocaș stânga și vârf în cele trei amicale de până acum ale Farului. Pe lângă Nanu, s-au mai ales cu probleme medicale în partida cu Cerno More Voiculeț și Pantelie, fiind și ei înlocuiți din această cauză. Ex-tulceanul a suferit o entorsă, care-l va obliga la șapte zile de program separat. Toți trei, alături de Mățel (rosături la picioare, de la ghetele de fotbal) și Rastovac, au lucrat ieri la sala de forță. De dimineață, „rechinii” s-au antrenat pe terenul SNC, arenă pe care revin astăzi, pentru amicalul cu Unirea Slobozia (locul 6 în seria secundă a Ligii a III-a), care începe la ora 11. Mai mult ca sigur, în centrul apărării pentru acest amical, va reveni Pătrașcu, în vreme ce Rastovac va fi menajat în continuare. De asemenea, nu vor juca nici Mățel și Voiculeț. Ieri, Pătrașcu s-a pregătit normal, după trei zile de pauză cauzată de o răceală rebelă.