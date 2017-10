Ema Gavrilă a lăsat şefia PC pentru a candida la Primăria Costineşti din partea PSD

Ema Gavrilă a lăsat șefia PC pentru a candida la Primăria Costinești din partea PSD

Ema Gavrilă a părăsit șefia organizației municipale a PC Constanța la sfârșitul lunii ianuarie pentru a deveni membru PSD și candidatul social-democraților la Primăria Costinești. Deși nu are carnet de partid decât de vreo trei săptămâni, conducerea PSD de la județ nu a stat mult pe gânduri până când a desemnat-o pe fosta conservatoare pentru a îi apăra onoarea și procentele la Costinești, una dintre cele mai bogate administrații locale din județ. Ema Gavrilă a ocupat funcția de președinte al organizației municipale a PC Constanța până la începutul anului, când a demisionat dn partidul lui Voiculescu. „Mi-am dat demisia în luna ianuarie, după alegerile de la centru. Noii colegi care au venit odată cu domnul Mincă nu erau pe aceeași lungime de undă. Nu reușeam să comunicăm, să ne înțelegem, așa că am hotărât că ar fi mai bine să plec. Mi-a părut rău pentru că m-am identificat cu Partidul Conservator”, a declarat Ema Gavrilă. Fosta conservatoare s-a înscris în PSD în urmă cu trei săptămâni, convinsă că social-democrații o vor ajuta să câștige Primăria Costinești. „Eu am vrut să candidez la Costinești încă dinainte să mă înscriu în PSD. Ei au făcut un sondaj de opiniei și m-au desemnat drept candidat. Acum nu vreau decât să câștig“, a mai adăugat ea. Gavrilă recunoaște că nu o leagă de Costinești decât perioada copilăriei, părinții ei locuind acolo câțiva ani. Însă acum și-a făcut buletin de Costinești pentru a putea candida la primărie. PSD a apelat la varianta Ema Gavrilă după ce primarul în exercițiu, Traian Cristea, a părăsit tabăra echipei Mazăre pentru a face carieră politică în PD. Odată cu plecarea primarului, organizația locală a PSD a devin practic inexistentă.