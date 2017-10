Elveţia a primit avizul UE pentru intrarea în spaţiul Schengen

Elveția a primit avizul UE pentru intrarea în spațiul Schengen

Ştire online publicată Marţi, 29 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

UE și-a dat ieri acordul pentru integrarea Elveției în spațiul Schengen, iar această țară ar trebui să poată intra în spațiul fără frontiere de la 1 noiembrie 2008, a anunțat Comisia Europeană, relatează AFP. Miniștrii de Externe din UE au aprobat acordul ratificat de Elveția în primăvara lui 2006 pe tema anulării frontierelor și au deschis astfel calea spre o aderare a acestei țări. Elveția mai trebuie să efectueze adaptări juridice în legile din cantoane și să facă investiții pentru a aduce aeroporturile la normele cerute. Elveția, care nu este membru UE, a votat în 2005 prin referendum aderarea la Schengen. Elveția are frontiere cu Franța, Germania, Austria și Italia. Spațiul Schengen are 24 de membri (22 state din UE plus Islanda și Norvegia).