Elon Musk ar putea fi dat afară din fruntea Tesla

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Elon Musk nu mai este dorit la șefia Tesla. Acționarii sunt chemați să voteze pentru concedierea acestuia din funcția de președinte al companiei.Soarta miliardarului sud-african va fi decisă în iunie, când are loc întrunirea generală a acționarilor Tesla. Unul dintre aceștia a venit cu propunerea de demitere a lui Elon Musk, deoarece crede că fondatorul Tesla nu mai poate cumula funcții de președinte și director-general.Totuși, demersul nu are șanse de reușită. Bărbatul care vrea înlocuirea lui Elon Musk din fruntea Tesla are doar 12 acțiuni. Iar consiliul de adminstrație al companie recomandă respingerea propunerii la vot.Această inițiativă vine în contextul unor probleme pentru Tesla. Acțiunile au scăzut puternic la producția de Model 3, mașina accesibilă a firmei, care nu a atins nici acum ținta de 2500 de exemplare pe săptămână.