Eleve instruite de Crucea Roşie acordă primul ajutor turiştilor din Mamaia

Eleve instruite de Crucea Roșie acordă primul ajutor turiștilor din Mamaia

Eleve instruite de Crucea Roșie acordă primul ajutor turiștilor din Mamaia care au nevoie de îngrijiri medicale. Corturile sunt amplasate în zona Cazino și pe plajele din fața hotelurilor Parc și Savoy. Oamenii nu ezită să ceară ajutorul atunci când au nevoie. Irina Nicoară este, de joia trecută, „la post”, în cortul de prim ajutor din zona Cazino. Stă acolo cât e ziua de lungă pentru a-i ajuta pe turiști. Este elevă în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Ovidius” și a urmat cursurile de surori de Cruce Roșie. Anul trecut, a participat la concursul „Sanitarii Pricepuți”. „Fac asta din pasiune, îmi place foarte mult să ajut oamenii. Cred că am moștenit-o pe mama mea, care este asistentă medicală”, ne povestește Irina. Trebuie să stea „la post” cât e ziua de lungă, de la opt dimineața la opt seara, la fel ca salvamarii. Cortul de prim ajutor e dotat sumar - un șezlong, o masă și un scaun. Fără apă de băut, în caz că turiștii ar avea nevoie. De aer condiționat nu poate fi vorba. Fata ne spune, însă, că are trusă de prim ajutor. Ne arată dezinfec-tanții, bandajele, sprayul pentru arsuri, măștile pentru efectuarea resuscitării, atelele pentru fracturi. „Sper să nu fiu nevoită să le folosesc”, spune tânăra asistentă râzând. Până acum, turiștii i-au cerut ajutorul pentru diverse plăgi, pentru că s-au tăiat pe plaje în scoici, dar nu a fost vorba despre cazuri grave. „Am avut cam patru-cinci prezentări pe zi. În general, vin cei care au nevoie de bandaje. Nu am avut cazuri de insolații sau arsuri. În general, oamenii au început să respecte regulile”, povestește Irina. Doar în Mamaia, Năvodari și Constanța funcționează puncte de prim ajutor. Pe plajele din Neptun, Olimp, 2 Mai, Jupiter, Venus, Saturn și Mangalia aceste amplasamente sunt în proces de amenajare. În Eforie Nord, Eforie Sud și Costinești nu există niciun amplasament care poate primi destinația de punct de prim ajutor.