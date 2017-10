Elena Udrea este mulţumită de starea litoralului românesc

Elena Udrea este mulțumită de starea litoralului românesc

Sâmbătă, ministrul Turismului, Elena Udrea, a vizitat stațiunea Mamaia pentru a observa stadiul lucrărilor de amenajare a hotelurilor și a plajei și dacă litoralul românesc este pregătit de deschiderea sezonului de Paști. „Litoralul arată bine, pentru sfârșitul lui martie. Cred că va fi pregătit pentru Paști, mai ales că ministerul a făcut toate demersurile necesare legate de acele zile. Noi am adus spectacole, va fi un concert cu intrare gratuită Goran Bregovici, târguri tradiționale de artă culinară și muzică populară, excursii gratuite la mânăstiri. Sper ca aceste evenimente să aducă cât mai mulți turiști la mare”, a declarat Elena Udrea. Ministrul Turismului a mai precizat că pentru acest an, litoralul trebuie să fie un exemplu, atât pentru activitatea hotelieră, cât și din punct de vedere al plajelor. „Dacă anul trecut, turiștii români care preferau să petreacă Paștele pe litoral, mergeau la vecini, în 2009 sperăm să fie altfel. Eu sunt un turist care petrece Paștele pe litoral de ani de zile și vă pot spune că ultimii ani nu au fost prea frumoși din cauza stațiunilor pustii”, a afirmat Elena Udrea. Hotelurile sunt pregătite și există semnale că sunt destule vânzări la deschiderea sezonului estival, conform reprezentanților din turism. Și locurile de distracție și terasele din stațiuni vor fi deschise de la jumătatea lunii aprilie. Ofertele variază între 160 lei și 200 de lei, de sărbătorile pascale. În plus, ministrul Turismului s-a arătat mulțumită de starea plajei din Mamaia. „Plaja este curată, iar construcțiile provizorii au dispărut. Datorită trecerii sub administrația hotelurilor a plajelor de pe litoral, turiștii vor fi mai mulțumiți. Nu era normal ca unitățile de cazare să nu aibă plajă”, a mai declarat Elena Udrea. Calitatea va fi cuvântul de ordine pentru acest an. „Eu nu țin ca litoralul românesc să fie mai ieftin decât cel bulgăresc, eu țin să fie mai bun decât cel al vecinilor noștri. Am convingerea că hotelierii vor practica un preț corect, la nivelul calității serviciilor prestate. Vreau ca turismul românesc să fie unul de calitate, nu unul neapărat ieftin”, a concluzionat ministrul Turismului.