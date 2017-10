Egipt / A fost identificat mormântul faraonului Sobekhotep I, vechi de 3.800 de ani

Ştire online publicată Vineri, 10 Ianuarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Mormântul faraonului Sobekhotep I, vechi de 3.800 de ani, a fost identificat la aproximativ un an după ce a fost descoperit în Egipt.Rămas un mister vreme de mii de ani, identitatea mumiei din uriașul mormânt de culoare roz al unui fost faraon egiptean a fost în sfârșit identificată, la aproximativ un an după ce acesta a fost descoperit, informează dailymail.co.uk, potrivit Mediafax.ro.Uriașul sarcofag vechi de 3.800 de ani, din cuarțit, aparține unui faraon puțin cunoscut din a 13-a dinastie, denumit Sobekhotep I, potrivit autorităților egiptene.Mormântul, descoperit de arheologii americani și egipteni în situl Abydos din apropiere de Sohag, ar putea să aducă o serie de informații valoroase despre o perioadă puțin cunoscută din istorie.Ministrul pentru Antichități din Egipt, Mohamed Ibrahim, a confirmat identificarea sarcofagului, care are o greutate de aproape 60 de tone.Cercetătorii de la Universitatea Pennsylvania și de la Ministerul pentru Antichități din Egipt au descifrat pasaje din textele inscripționate pe sarcofag - unele conțineau numele faraonului, altele îl prezentau pe acesta stând pe tron -, reușind astfel să asocieze sarcofagul cu identitatea faraonului."El a fost probabil primul faraon care a domnit în Egipt la începutul celei de-a 13-a dinastii în timpul celei de-A Doua Perioade Intermediare", a spus ministrul egiptean.Istoricii cred că domnia sa a început între anii 1803 î.e.n. și 1781 î.e.n. însă nu au putut deocamdată să stabilească o dată exactă.Se crede că Sobekhotep I a domnit aproape cinci ani, fiind "cea mai lungă domnie din acea vreme", spune Ayman El-Damarani.Orașul sacru Abydos se află la vest de Nil și a fost în trecut un cimitir al faraonilor egipteni, dar și un loc de pelerinaj spre care oamenii de rând se îndreptau pentru a-l venera pe zeul Osiris.Temple, amplasamente ale unor ambarcațiuni regale și morminte ale vechilor regi egipteni au fost descoperite de arheologii de la Universitatea Pennsylvania care au făcut săpături în acest sit în ultimele trei decenii.În acel mormânt, cercetătorii au descoperit și fragmente de vase canopice, care erau utilizate pentru păstrarea organelor interne ale faraonilor.Obiecte din aur, despre care se crede că erau purtate de faraon, au fost și ele descoperite în acel sit.Anumiți experți de la The History Blog sunt de părere că mormântul care conține sarcofagul a fost făcut din calcar adus din carierele de piatră din Tura de lângă Cairo, aflate la o distanță de circa 500 de kilometri, și era acoperit cu o piramidă, care nu a fost însă descoperită.Mormintele altor faraoni din cea de-a 13-a dinastie au fost descoperiți în cimitirele regale Dashur și Saqqara, ambele mai apropiate de capitala Egiptului.Și acestea erau cel mai probabil acoperite cu piramide, potrivit fragmentelor de rocă descoperite în acele situri.