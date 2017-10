Şeful statului a primit un binoclu, un sextant şi o busolă

Băsescu, din nou printre marinari

Șeful statului a primit un binoclu, un sextant și o busolă

Vremea nefavorabilă a dat peste cap pregătirile pentru acțiunile ce au marcat împlinirea a 135 de ani de învățământ de marină, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân“. În plus, după amenințarea cu bombă de vineri, măsurile de securitate au fost sporite. Un impresionant alai de oficialități locale, județene, din toate domeniile de activitate, au venit să pozeze, sâmbătă dimineață, la Academie. Președintele Traian Băsescu a răspuns invitației făcute de conducerea Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” Constanța de a participa, sâmbătă dimineață, la ceremoniile ce au marcat împlinirea a 135 de ani de la înființarea instituției. Au fost prezenți, de asemenea, șeful Statului Major General, amiral dr. Gheorghe Marin, șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Dorin Dănilă, oficiali, personalități ale vieții publice și universitare, reprezentanți ai instituțiilor care își desfășoară activitatea în domeniul economic, membri ai asociațiilor cadrelor militare în rezervă și în retragere. Special pentru eveniment, s-au pregătit acțiuni și ceremonii militare, printre care și o defilare de onoare a fanfarei, însă, din cauza ploii și a vântului puternic, acestea au fost anulate. Astfel, manifestările s-au mutat rapid în sala de sport a Academiei Navale. Acțiunile au debutat, dimineață, cu punctualitate militară, cu un ceremonial religios, oficiat de Ahiepiscopului Tomisului, IPS Teodosie. Președintele Traian Băsescu s-a arătat încântat de a participa la acțiune, urând studenților „Bun cart înainte!”. Totodată, șeful statului a decorat drapelul de luptă al Academiei Navale cu Ordinul Virtutea Maritimă cu însemne de pace în grad de ofițer. Iar președintele a primit, din partea conducerii Academiei, un binoclu, un sextant și o busolă. Totodată, comandantul Academiei, comandorul Dan Hăulică, a conferit diplome și plachete onorifice oficialităților participante la activitate, profe-sorilor și studenților merituoși. În discursul său, președintele a vorbit din propria experiență, subliniind că Academia Navală este „o instituție care are ceva aparte“. „Un absolvent al Academiei Navale e un om care prin educație știe că trebuie să înfrunte întotdeauna natura, știe că pleacă la bordul navei și e parte a unei echipe. El știe să îl respecte pe cel care îi este alături, să lucreze în echipă pentru că singur nu o să reușească, ci doar împreună cu echipajul”. Totodată, șeful statului a precizat că la Academia Navală se pregătesc ofițeri de marină militari pentru forțele navale care fac parte din NATO, dar și ofițeri pentru marina comercială care se află pe nave sub toate pavilioanele lumii. El a mai remarcat că Academia Navală este un simbol al sistemului de educație românesc, „simbol al dorinței de deschidere către lume, prin care România își pregătește oamenii să se deschidă spre lume”. După acțiunile oficiale, președintele, asaltat de mass-media, a declarat că întotdeauna revine cu plăcere la Academia Navală: „Mi-a folosit foarte mult că am trăit într-o instituție militară, care m-a pregătit pentru viață. Acum vin cu multă plăcere la Academie oricând. Și la Constanța mă simt bine. E orașul meu”, a spus Băsescu. Traian Băsescu a absolvit Institutul de marină „Mircea cel Bătrân” în anul 1976, la Facultatea de navigație, secția comercială. În această vară, șeful statului și-a reconfirmat funcția de comandant de navă, urmând, timp de câteva zile, cursuri la Centrul de Perfecționare a Personalului din Marina Civilă. La finalul cursurilor, președintele a obținut calificativul „foarte bine”. „Această școală nu pregătește doar ofițeri de marină militară și comercială, ci este o școală care, prin specificul meseriei noastre, trebuie să ne scoată oameni pregătiți pentru viață. Puține școli au această tradiție, iar experiența dascălilor noștri din generație în generație ajunge să fie pentru noi, cei care terminăm, o experiență de viață. O primim, o preluăm și plecăm la bordul navelor“ - a declarat șeful statului. 1909 - înființarea Școlii Navale Superioare, la Constanța Înființată la Galați în anul 1872, Școala Flotilei a reprezentat primul pas spre instituționalizarea unor forme adecvate de formare a cadrelor pentru marină. Ideea nașterii unei școli superioare de profil a fost susținută multă vreme, iar materializarea a venit în anul 1909, prin înființarea Școlii Navale Superioare, la Constanța. În august 1973, a luat naștere Institutul de Marină „Mircea cel Bătrân”, care în anul 1990 se transformă în Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, instituție destinată pregătirii și perfecționării ofițerilor ingineri pentru Forțele Navale și Marina Comercială. Facultatea de Marină Civilă este certificată conform standardelor ISO 9001/2000 privind sistemul de management al calității.