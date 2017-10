Şeful Poliţiei Rutiere Române a venit să fluidizeze traficul la Constanţa

Șeful Poliției Rutiere Române a venit să fluidizeze traficul la Constanța

Vineri, comisarul șef Gino-Theodor Boșman, șeful Direcției Poliției Rutiere Române, s-a aflat la Constanța. El a avut o întâlnire cu primarul orașului, Radu Mazăre, în vederea rezolvării problemelor legate de circulația rutieră, în condițiile în care, în ultima perioadă, valorile de trafic au crescut în mod alarmant. Nu sunt locuri de parcare și se circulă haotic, mai ales în centrul Constanței. Șefii administrației publice locale și Poliției Rutiere Române, respectiv Radu Mazăre și comisar șef Gino-Theodor Boșman, s-au întâlnit, vineri, pentru a rezolva problema traficului rutier de la Constanța, care este din ce în ce mai aglomerat și parcă face concurență capitalei. Șeful Direcției Poliției Rutiere Române, comisar șef Gino-Theodor Boșman, a declarat pentru Cuget Liber, că a fost în vizită de lucru la malul mării, pentru a discuta un parteneriat între Poliția Națională și Primăria Constanța, „ca să găsim soluții în vederea rezolvării valorilor de trafic rutier, care au crescut în ultima vreme”. El ne-a spus că „este adevărat că trebuie să avem o reacție, dar trebuie ca și administrația publică locală să ne sprijine, cu sedii, comunicații, mijloace tehnice. Am avut o întâlnire de punere la punct a acestor detalii”. Problema majoră a traficului rutier dificil de la Constanța, și pe care cetățenii au reclamat-o de foarte multe ori, a fost lipsa agenților de la Poliția Rutieră în trafic. Pe de altă parte, șeful Serviciului Poliției Rutiere Constanța, comisar șef Constantin Dancu, a invocat mereu, vizavi de problema amintită, lipsa de personal. O realitate, de altfel, pe care mai marii Poliției nu au reușit să o contracareze prin suplimentări de personal, chiar dacă promisiuni au fost destule. Singura perioadă a anului, în care SPR Constanța a primit ajutoare, a fost cea a sezonului estival. Încă de acum un an, Serviciul Poliției Rutiere solicita dublarea efectivului de polițiști, pe motiv că numărul lor este insuficient pentru traficul și problemele existente la Constanța. Din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat. La întâlnirea de vineri, comisarul șef Gino-Theodor Boșman ne-a mărturisit că i s-a cerut același lucru, dublarea efectivului, dar, tot el ne-a declarat, „punga bugetului nu e atât de darnică”. Prin urmare, soluția găsită este ca, în primul trimestru al anului viitor să se producă o mărire de personal, dar, deocamdată, în proporție de 20 - 30 la sută. Apoi, „va urma un proces de autoreglare, să vedem impactul schimbărilor pe care le vom face, și, în continuare, vrem să atragem Poliția locală comunitară alături de noi, cu care vrem să lucrăm în vederea fluidizării traficului” - ne-a mai spus comisarul șef Boșman. Cu privire la activitatea Serviciului Poliției Rutiere Constanța, șeful Direcției Poliției Rutiere ne-a declarat că „profesional vorbind, după indicatoarele noastre de performanță, noi suntem mulțumiți. La sfârșitul acestui an, cel mai târziu în luna ianuarie a lui 2008, va avea, însă, loc o analiză a activității, pentru toate structurile noastre”.