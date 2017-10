Eforie Nord, staţiunea cu preţuri pentru orice buzunar

Eforie Nord, stațiunea cu prețuri pentru orice buzunar

Eforie Nord. Soare, mare și prețuri pentru orice buzunar - așa caracterizează turiștii, pe scurt, una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoralul românesc. Deși oferta nu este foarte bogată, iar pe plajă și pe faleză kitschul este dominant, românii preferă această stațiune, deoarece nu trebuie să scoată bani mulți din buzunar pentru o vacanță la mare. O cameră la vilă costă 60 de lei Eforie Nord e stațiunea familiștilor. Aici, muzica nu urlă până târziu în noapte, nu există cluburi și terase de fițe, la fel ca în Mamaia. Oferta de cazare este variată. Încă de la intrare, particularii, fluturând cheile, așteaptă turiști interesați să găsească un loc de cazare. O cameră dublă, la vilă, costă 60 de lei. „Vă oferim toate condițiile”, își expun proprietarii oferta. Pentru a închiria o garsonieră, trebuie să dai 100 de lei pe noapte. La hotel, prețurile sunt mult mai mari. Într-o unitate de cazare de trei stele, camera dublă costă între 220 și 250 de lei pe noapte. Familia Matei este din Mureș și a venit săptămâna trecută la mare. „Ne place stațiunea Eforie Nord foarte mult. Parcă nu e la fel de aglomerat ca în Mamaia. E al treilea an în care venim aici. Am plătit 1.500 de lei pentru șapte zile la un hotel de două stele. Condițiile nu sunt prea grozave, se putea și mai bine, pentru că am dat destul de mulți bani”, ne povestește Alexandru Matei. O altă familie, din Vaslui, ne spune că a ales să stea la pensiune, pentru că e mai ieftin. O noapte de cazare costă 80 de lei. Produse ieftine la autoserviri Și atunci când vine vorba de masă prețurile sunt pentru orice buzunar. Mulți turiști aleg să mănânce la autoservire, unde prețurile sunt foarte mici. O ciorbă costă între 4 și 6 lei porția, pieptul de pui costă 6,5 lei/100 de grame, iar pulpele de pui au prețul de 6 lei. O porție de cartofi prăjiți, de piure sau de pilaf costă doar 2,5 lei. Salata de roșii are prețul de trei lei, iar o pizza costă între 8 și 16 lei. Și puii la rotisor sunt la mare căutare, iar prețul este foarte accesibil - 22 de lei. Pe aleea de promenadă de lângă plajă comercianții se întrec în a vinde gogoși „la ofertă”. „Inelușul” costă doar 60 de bani. În cazul în care cumperi cinci bucăți, mai primești una gratis. La șase gogoși cumpărate, oferta e și mai tentantă - două gogoși fără nici un leu. La soare, tot pe aleea de promenadă, stau carnea de pui, maionezele și sosurile gata preparate pentru a pregăti shaworma sau kebab. Deși medicii atrag atenția că este foarte periculos să consumăm vara astfel de produse, turiștii nu se dau deloc în lături. Prețurile sunt accesibile. O shaworma costă între 6 și 9 lei. Plaja din Eforie este aglomerată, mai ales în week-end. Închirierea unui șezlong, pentru o zi întreagă, costă 10 lei. Apa mării este, deocamdată, curată, vremea e frumoasă, așa că turiștii spun că se simt foarte bine. Au învățat să ignore faptul că stațiunea nu este tocmai curată, că lângă hotelurile moderne zac mormane de gunoi sau că zeci de construcții nefinalizate își fac veacul în apropierea plajei.