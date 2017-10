Şefii de la „Daewoo-Mangalia” au primit sarcini de serviciu medicale

Printr-o notă internă

Șefii de la „Daewoo-Mangalia” au primit sarcini de serviciu medicale

Conducerea companiei „Daewoo-Mangalia Heavy Industries” a lansat „campania pentru reducerea greutății corporale la salariații supraponderali”. Pentru a se asigura de succesul ei, s-a recurs la stimulente materiale, dar și la măsuri birocratice. Încolonați spre cântar Departamentul HSE a transmis nota internă nr. 76 din 19.01.2008 tuturor diviziilor societății, în care se explică scopul acțiunii și se stabilește modul de derulare a campaniei. „Prin acțiunile întreprinse de Top Management și HSE Team – se arată în document -, ați putut remarca faptul că se fac eforturi pentru ca salariații să aibă o sănătate bună, Dintre aceste acțiuni puteți remarca controalele medicale permanente și anumite campanii cum au fost campania «antifumat», dar care din păcate nu i s-a dat curs deoarece s-au înscris foarte puțini. O situație îngrijorătoare este că în societate sunt mulți salariați supraponderali care nu întreprind nimic pentru rezolvarea acestei probleme, riscând să-și afecteze sănătatea și neputând să-și aducă pe deplin aportul în realizarea sarcinilor. Pentru a veni în sprijinul lor, s-a hotărât inițierea unei campanii pentru reducerea greutății corporale. În acest sens, fiecare șef direct va întocmi un tabel cu salariații supraponderali pe care îi are în subordine. Tabelele se vor centraliza la nivel de divizie și vor fi trimise la HSE Team până la data de 31.01.2008. Persoanele nominalizate se vor prezenta în data de 5.02.2008 la sala de instruire a HSE Team pentru a avea o discuție cu medicii societății. Fiecare persoană se va cântări la începutul campaniei și în fiecare lună timp de 6 luni. După 6 luni, cei care reușesc să elimine din greutate vor fi recompensați cu premii. Vă rugăm să tratați cu seriozitate și să vă conformați, deoarece acest demers are ca scop îmbunătățirea sănătății salariaților.” Scopul nu scuză mijloacele Decizia conducerii a stârnit reacția Sindicatul Liber „Navalistul”. Liderii lui s-au închinat când au citit nota internă. Președintele orga-nizației, Marin Florian, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că scopul campaniei este corect, în schimb modalitatea de organizare este greșită. De altfel, câțiva salariați au comunicat conducerii sindicatului că se simt jigniți de această decizie. „O acțiune de acest fel trebuie să se bazeze pe participarea voluntară a oamenilor care doresc să slăbească. Li se puteau oferi abonamente la sălile de fitness, ședințe de consiliere medicală și tratamente. Nota internă induce ideea că angajații supraponderali sunt obligați să slăbească, pentru că nu își realizează sarcinile de serviciu. Nu aș vrea să se ajungă la situația în care cântarul decide cine e bun de muncă la DMHI” – a afirmat președintele sindicatului. Marin Florian l-a avertizat pe Va-sile Iorga, vicepreședintele companiei, asupra impactului negativ pe care îl are o asemenea abordare asupra climatului social din unitate. Criticile sindicatului nu se opresc aici. Recent administrația a pre-miat 187 de angajați care nu au înregistrat concedii medicale. Pentru 5 ani de activitate fără asemenea pauze în muncă s-a acordat un bonus de 100 lei, pentru 6 – 10 ani, 200 lei, iar peste 10 ani, 300 lei. „Sunt femei care au avut concediu prenatal. Societatea le-a considerat în concediu medical și nu le-a premiat. Noi apreciem că e vorba de o discriminare” – a declarat liderul sindicatului. Eroarea recunoscută, pe jumătate iertată L-am întrebat pe Iulian Sandu, directorul cu afacerile umane, dacă șefii din DMHI au competența legală de a diagnostica personalul supraponderal, de a-l tria și trimite, în mod obligatoriu, la control medical. El a recunoscut că este vorba de o neînțelegere și a promis că se va reveni asupra notei interne. Referindu-se la problema femeilor discriminate, directorul a declarat că sindicatul nu a discutat niciodată această problemă. El consideră că este vorba de „o găselniță aruncată la presă”. Chestiunea ridicată de sindicat trebuie abordată constructiv. Nu are importanță faptul că a ajuns în ziar. În definitiv, presa nu este dușmanul nimănui. Rolul ei este acela de a informa și a semnala cu bună credință problemele negative, pentru a fi îndreptate. Conducerea societății trebuie să fie înțeleaptă și să dispună o analiză. Dacă situația descrisă de sindicat este reală și există femei care îndeplinesc criteriile stabilite, ele ar trebui să primească bonusul. Miezul problemei Faptul că administrația companiei DMHI își dorește salariați viguroși, cu un randament ridicat în activitate și care nu își pierd timpul în concedii medicale și prin spitale este un lucru firesc. Este chiar lăudabil că îi stimulează financiar pe cei ce au grijă de propria sănătate. Până la un punct, sunt scuzabile stângăciile și greșelile făcute în organizarea unor asemenea campanii. În schimb, lipsa dialogului social dintre administrație și sindicat nu poate fi înțeleasă. Tocmai nefuncționarea acestui mecanism generează erori, discuți, tensiuni și eșecul bunelor intenții. Cine este de vină? Ce relevanță are? Fiecare dintre cele două părți ar trebui să se întrebe ce trebuie să facă ea, însăși, pentru a se reface punțile dialogului și colaborării.