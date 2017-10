Efectele nocive ale produselor naturiste pentru mărirea sânilor

În ultima vreme au apărut pe piață tot felul de suplimente și produse naturiste pentru mărirea sânilor. Ele conțin plante bogate în fitoestrogeni, substanțe foarte asemănătoare estrogenilor - hormoni sexuali feminini. Astfel, terapiile naturiste cu tincturi sau suplimente sunt, de fapt, tratamente hormonale, însă la doze mai mici, de aceea prezintă riscurile unor tratamente hor-monale: apariția sau agravarea mastozei fibrochistice, mărirea sau apariția chisturilor mamare, ovariene, agravarea unei endometrioze, dereglări ale ciclului menstrual, agravarea bolilor precanceroase și canceroase ale organelor genitale și ale sânilor, afectarea fluidității sângelui prin perturbarea funcției de coagulare, afectarea alăptării sau a persoanelor cu patologii ale colecistului, cu boli de sânge sau afecțiuni cardiovasculare. Plantele întâlnite cel mai des în compoziția produselor naturiste destinate măririi sânilor sunt: mărarul, palmierul pitic și Dong Quai. Tinctura de mărar poate produce chisturi mamare Mărarul are cele mai bune efecte privind mărirea sânilor, datorate cantității mari de fitoestrogeni pe care suplimentele le conțin, având efecte similare unui tratament hormonal. Astfel, efectele nocive sunt aceleași cu cele ale trata-mentelor hormonale cu estrogeni, nefiind indicate femeilor care iau contraceptive, alăptează, celor care prezintă chisturi mamare, mastoză fibrochistică ori altă formă de patologie mamară. De asemenea, efectele nocive apar și în cazul femeilor cu diverse afecțiuni ovariene sau ale uterului. Tinctura de mărar, pe care o găsim în farmaciile naturiste la prețul de 5,5 lei, stimulează activitățile gonadelor - glandă sexuală care secretă hormoni - la femei. Pe prospectul produsului mai putem citi: antiinflamator, antispastic, detoxifiant digestiv, diuretic și nu numai. Femeile care doresc să-și mărească sânii trebuie să bea, zilnic, un ceai pe care-l prepară astfel: o linguriță de tinctură de mărar la 100 de mililitri de apă, băut cu 15 minute înainte de masă. Dacă tinctura de mărar este nocivă, asta nu înseamnă că trebuie să excludeți din alimentație mărarul. Produsele destinate măririi sânilor conțin doze mult mai mari de hormoni decât o legătură de mărar pe care o folosiți într-o salată sau la o mâncare. Plantele pentru mărirea sânilor pot produce hemoragii Efectele extractului de palmier pitic sunt anticoagulante, astfel poate interacționa cu anumite tratamente și poate produce hemoragii - gingiile încep să sângereze, menstruația este mai abundentă sau mai lungă, apar sângerările nazale etc. Dong Quai este o plantă foarte folosită în medicina chinezească pentru proprietățile antispastice și analgetice, reducând durerile din timpul menstruației. Totodată, studiile experimentale pe animale au arătat că planta stimulează creșterea celulelor canceroase. Un alt produs folosit de femei pentru mărirea sânilor este Contour, care conține 30 de capsule și are în compoziție palmier pitic, semințe de fenicul, Dong Quai, schinduf etc. Produsul este o alternativă nechirurgicală de a obține accentuarea formei și creșterea fermității sânilor. Deși produs natural, obținut din extracte de plante, nu este recomandat femeilor însărcinate, care alăptează sau care suferă de afecțiuni psihiatrice. Se administrează două capsule zilnic și costă 65 lei. Tonic feminin stimulează creșterea sânilor și, potrivit pros-pectului, are rezultate remarcabile în lupta cu frigiditatea. Riscurile la care vă expuneți dacă folosiți produsul sunt însă, îngrijorătoare, dacă ne luăm după contraindicațiile de pe prospect: histerectomie recentă, afecțiuni care au ca substrat producerea în exces de hormoni estrogeni. Lista produselor destinate măririi bustului este lungă, la fel ca și efectele nocive, așa că gândiți-vă de zece ori înainte să intrați într-o farmacie naturistă.