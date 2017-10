Şefa serviciului de securitate internă din Norvegia a demisionat

Șefa serviciului de securitate internă din Norvegia a demisionat

Ştire online publicată Vineri, 20 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Șefa serviciului norvegian de securitate internă (PST), Janne Kristiansen, a demisionat miercuri seara după ce a făcut publice informații confidențiale potrivit cărora Norvegia are agenți secreți în Pakistan, au informat surse din cadrul guvernului, relatează joi Reuters.Janne Kristiansen, deja ținta criticilor pentru lipsa de informații referitoare la pregătirea de către extremistul de dreapta Anders Behring Breivik a atacului sângeros soldat cu 77 de morți în luna iulie în Norvegia, a declarat, în cursul unei audieri parlamentare miercuri dimineața, că Oslo are agenți secreți în Pakistan, însă nu a precizat motivul prezenței acestora pe teritoriul pakistanez.Norvegia, însă, un aliat important al SUA, are sute de trupe în operațiunea condusă de NATO în Afganistan.'Șefa PST, Janne Kristiansen, l-a informat pe ministrul justiției că demisionează. Motivul este posibila încălcare a confidențialității prin dezvăluirea de informații clasificate', a afirmat Ministerul Justiției într-un comunicat.Potrivit transcrierii ședinței parlamentare, Kristiansen a făcut aceste declarații ca răspuns la întrebarea dacă Norvegia ar trebui să aibă contacte cu serviciile secrete pakistaneze. Ea a afirmat că agenția de informații a forțelor armate norvegiene, serviciul E, deja acționează în Pakistan.