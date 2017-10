Edward Snowden: SUA și Anglia au interceptat comunicațiile Israelului

Ştire online publicată Vineri, 29 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

SUA și Marea Britanie au monitorizat în secret misiunile și comunicațiile forțelor aeriene ale Israelului, într-o operațiune de spionaj al cărei început datează din anul 1998, informează Reuters, citat de Agerpres.Dezvăluirile în acest sens apar vineri în trei publicații, care au preluat documente oferite Edward Snowden, fostul consultant al Agenției pentru Securitate Națională (NSA) a SUA.Israelul și-a exprimat dezamăgirea față de informațiile conținute de aceste dezvăluiri, care ar putea tensiona și mai mult relațiile cu Washingtonul după ani de dispute legate de strategiile privitoare la Iran și în problema palestiniană.Conform cotidianului Yedioth Ahronoth, care apare la Tel Aviv, NSA, specializată în supraveghere electronică, și instituția britanică omologă GCHQ au spionat misiuni ale forțelor aeriene israeliene împotriva enclavei palestiniene Gaza, a Siriei și a Iranului.Operațiunea de spionaj, cu numele de cod 'Anarhistul', a fost condusă dintr-o bază de pe teritoriul Ciprului și a vizat și alte state din Orientul Mijlociu.Dezvăluirile sunt completate de relatări apărute în Der Spigel, în Germania, și în publicația online The Intercept, pe a cărei listă de asociați se află și omul de încredere al lui Snowden, Glenn Greenwald.'Acest acces este indispensabil pentru a menține o înțelegere a antrenamentelor și operațiunilor militare israeliene și, astfel, o perspectivă asupra posibilelor evoluții viitoare în regiune', scrie The Intercept, citând dintr-un raport clasificat al GCHQ din 2008.Rugate să comenteze, SUA și Marea Britanie au transmis, prin purtătorii de cuvânt ai ambasadelor lor în Israel, că nu pot discuta în mod public subiecte care țin de intelligence.La rândul său, ministrul israelian al energiei, Yuval Steinitz, membru al cabinetului de securitate al premierului Benjamin Netanyahu, a încercat să minimalizeze potențialele daune, afirmând totuși că trebuie trase învățăminte.'Știm că americanii spionează pe toată lumea, inclusiv pe noi (...). Cu toate acestea este dezamăgitor, între altele pentru că, deja de decenii, noi nu am spionat, nu am cules informații și nu am decriptat comunicații ale SUA', a declarat ministrul. 'Acum va trebui să analizăm situația și să avem în vedere schimbarea criptării, cu siguranță', a adăugat Yuval Steinitz.