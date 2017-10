Edward Snowden: "Am lucrat pentru CIA sub acoperire în străinătate"

Ştire online publicată Joi, 29 Mai 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Edward Snowden, care a dezvăluit amploarea programului de supraveghere american, a declarat pentru un post de televiziune american că a fost "format ca spion" și a lucrat "sub acoperire" în străinătate pentru CIA."Am fost format ca spion în sensul tradițional al termenului. Am trăit și am lucrat sub acoperire în străinătate, am făcut să pară că am un loc de muncă pe care nu îl aveam. Mi s-a dat un nume care nu este al meu", a declarat Edward Snowden în acest interviu acordat NBC News, din care au fost publicate câteva extrase. Acesta este primul său interviu pentru presa americană.În cadrul acestui interviu realizat la Moscova, unde a obținut în august statut de refugiat pentru un an, Snowden respinge ideea propagată, potrivit lui, de Washington potrivit căreia ar fi doar un analist fără importanță."Am lucrat pentru CIA sub acoperire în străinătate, am lucrat pentru agenția americană de Securitate (NSA) sub acoperire în străinătate. Am lucrat pentru serviciile de informații militare (DIA) în calitate de profesor la Academia pentru contraspionaj, unde am dezvoltat surse și metode pentru a garanta siguranța informațiilor noastre și a cetățenilor noștri în mediile cele mai ostile de pe planetă", adaugă tânărul.Edward Snowden este inculpat în țara sa pentru spionaj și furt de documente aparținând statului, scrie Mediafax.